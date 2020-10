Aprueban diputados eliminar fideicomisos, hoy continúa la discusión

Diputados aprueban en lo general eliminar fideicomisos, pero en lo discusión en lo particular la oposición tomó la tribuna para impedir que se concretara el proceso legislativo en medio de golpes y gritos. A la medianoche se decretó un receso hasta este miércoles a las 9.30 horas

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó aplicar la guillotina a 109 fideicomisos públicos y con ello recuperar 68 mil millones de pesos en favor del gobierno para destinarlos al combate a la pandemia.

A pesar de la postura en contra de la oposición, que peleó hasta el final para no eliminar dichos fondos, los diputados de la bancada morenista alcanzaron los votos para autorizar la cancelación de esos fondos en lo general.

Pero los problemas empezaron en la discusión en lo particular cuando Morena propuso incluir al dictamen un artículo transitorio para que la Secretaría de Hacienda pueda meter mano a los casi cien mil millones de pesos del Fondo del Instituto de Salud y Bienestar (Fonsabi), fideicomiso que no desaparece, pero podría quedar vacío.

Esta propuesta de modificación no fue aceptada por los diputados del PRD, PAN, MC y PRI quienes furiosos tomaron la tribuna por varios minutos hasta que la presidenta de la Mesa Directiva, Duce María Sauri, suspendió la sesión y llamaba al orden en medio de gritos, golpes bajos, jaloneos e improperios como lo denunció la morenista María de loa Ángeles Huerta que en esos momentos hacia uso de la palabra y se dijo víctima de algunos empellones. Ante la tensión que privaba en el recinto parlamentario, se decretó un receso de 20 minutos que se prolongó por varias horas.

Pasada la media noche continuaba la toma de la tribuna, por lo que, tras un acuerdo nocturno entre los coordinadores parlamentarios, la presidenta de la Mesa directiva, Dulce María Sauri, decretó una ampliación del receso hasta las 9:30 horas para continuará la sesión.

Cabe recordar que los legisladores de oposición impugnaron todos los artículos de la iniciativa, pues propusieron cambios a todos los artículos, lo que auguraba ya una muy larga sesión. En la que diputados opositores se desgañitaban llamando a los morenistas traidores al pueblo.

Martha Tagle, diputada del partido Movimiento Ciudadano se pronunció así en contra de cancelar de un plumazo los 109 fideicomisos.

“No sé si les dijeron, que dentro de los 109 que se van a eliminar no tocan muchos que deberían de tocarse, entre ello, hay uno que tiene 30 mil millones de pesos, que no se va a eliminar ¿Y saben para que es ese fideicomiso que no vamos a tocar? Para la compra de equipo militar. Prefieren recortarles a las víctimas, a los defensores de los derechos humanos, a los periodistas, pero a los militares hay que dejarlos que sigan comprando con una bolsa enorme el equipo militar que se requiere. Y ustedes se hacen cómplices al permitir que eso suceda”.

Llamó la atención que los legisladores del PRI, PAN, PRD y MC repentinamente se volvieron férreos defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión, pues defendieron con ahínco los fideicomisos, pero sobre todo el de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Así les respondió la diputada de Morena, Dolores Padierna.

“Desde cuando a los genocidas les interesa el respeto a los derechos humanos, desde cuando a los que asesinaron a tantos periodistas y encarcelaron y asesinaron a defensores de derechos humanos, les interesa el periodismo y la libertad de expresión. Estamos desmantelando el régimen de recursos escondidos y privatizados”.

La eliminación de los fideicomisos se dio también en medio de protestas tanto dentro como fuera de la Cámara de Diputados, donde decenas de activistas exigieron sin éxito, no desaparecer los fideicomisos, eran ex braceros, investigadores científicos, familiares de personas desparecidas, trabajadores de la cultura como el actor Daniel Giménez Cacho y periodistas desplazados por amenazas de muerte beneficiarios del mecanismo de protección, pero de nada valieron sus demandas.

Por cierto, que, hubo varios diputados de Morena que votaron en contra de eliminar los fideicomisos como Rocío Barrera, Wendy Briseño y Sergio Mayer.