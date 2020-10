El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas legales para facultar a la Secretaría de Marina actividades administrativas, comerciales y de transporte, en puertos y aduanas marítimas, tareas que actualmente están en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Marina Mercante.

El dictamen fue aprobado por la mayoría morenista y sus aliados con 263 votos a favor, 85 en contra y 43 abstenciones.

La diputada de Morena, Rocío Barrera quien argumentó el dictamen, aseguró que estas modificaciones no significan una militarización de las instalaciones portuarias, como asegura la oposición ya que la Marina está conformada por dos grandes vertientes, por la Armada de México que es un órgano militar y por un órgano administrativo, que es propiamente la Marina la cual atenderá las tareas que ahora se le encomiendan.

Es más, dijo que se hizo un estudio para verificar que la incursión de la Marina en actividades administrativas no es inconstitucional como afirman los legisladores opositores.

Sin embargo, los diputados de oposición insistieron en que resulta inadmisible que las fuerzas armadas sigan ganando terreno en el ámbito civil, como ocurrió ya con la Guardia Nacional,

La perredista Guadalupe Almaguer, alertó que así como vamos el país quedara totalmente militarizado.

“Este es un paso más rumbo a la completa militarización de la vida pública de nuestro país, aeropuerto, aduanas, puertos, son trece las tareas que el Presidente ha encomendado a las fuerzas armadas en México, además de la ya consabida seguridad pública que encubierta de Guardia nacional legaliza la permanencia del ejército en las calles”.

Y la legisladora de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, no se quedó atrás, al expresar su rechazo a la militarización de áreas que deben ser operadas por personal civil.

“Dicen que no se militarizan los puertos, sin embargo, de aprobarse se oficializa una mayor expansión y presencia de las fuerzas armadas. Los únicos países donde el ejército está a cargo de los puertos, no son países democráticos. Dicen que es para garantizar la seguridad y combatir la corrupción, pero no existe en el dictamen reformas o estrategias que tenga como objetivo combatir la corrupción en los puertos”.

Los legisladores de oposición buscaron dar marcha atrás a estas reformas, pero no pudieron hacer nada ante la mayoría morenista. Incluso, una de las diputadas precisamente de Morena , Tatiana Clouthier quien votó en abstención, propuso una reserva de varios diputados para modificar el dictamen, en la que se establecía que la Marina tuviera a su cargo los puertos comerciales pero solo por 3 años para limpiar de corrupción e inseguridad dichas instalaciones.

“Es cierto que existe corrupción e inicia en las tareas de puertos y en los transportes marítimos, no obstante, no creo que la solución sea entregar una institución civil para su operación a la Marina que al final de cuentas es parte de las fuerzas amadas. Hacemos un llamado para buscar la temporalidad de eta reforma, que la militarización de los puertos. Nuestra propuesta es darle tres años para lograr las metas y luego regresar las funciones a la SCT”,

Esta propuesta de modificación fue rechazada, por lo que al final se aprobó la trasferencia de funciones de la SCT a la Marina en la administración, de los puertos y aduanas marítimas, por lo que la minuta fue turnada al Senado para su autorización.