Aunque afirmó que como nunca existe una plena libertad de expresión, este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador balconeó a los diarios de circulación nacional que más columnas publican en contra de la Cuarta Transformación.

En la mañanera desde Palacio Nacional presentó el análisis que parte de su equipo hizo del día de ayer enfatizando que la mayoría, tiene información en contra de su administración.

“De todos los articulistas del Financiero, de ayer, uno positivo, tres neutrales y nueve negativas, El Universal lo mismo, cero positiva ayer, de todas las columnas, neutral dos, negativas diez; El Economista igual positiva una, Marco A. Mares, no lo conozco, neutral una, negativa siete; La Jornada, positivas cinco, ahí nos tratan bien, neutral tres, negativa cero; Excelsior positiva dos, neutrales cinco, negativas 11, El Heraldo, positivas una, neutrales cinco, negativas 7; Milenio positivas uno, Jorge Cepeda Paterson, pues es garbanzo de a libra por eso lo menciono, neutral dos, negativas 12, Reforma positivas cero, neutrales cero, ahí no hay medias tintas, negativas siete”.

E insistiendo que no ha habido censura ni persecución contra ningún medio o columnista pero lamentó que nunca antes se había atacado tanto a un presidente como ahora.

“Se revisaron 148 textos, de esos 95 de la 4T ósea la mayoría, somos clientes predilectos, positivas 11, neutrales 21, negativas 63 en porcentajes, opiniones sobre la 4T, del total de las columnas y artículos 64.2 somos objetivo principal, positivas 10.6% neutrales 23.1%, negativas 66.3%, de todos los articulistas sólo el 10% son mujeres”.

Cuestionado de por qué siguen siendo 20 los medios que más publicidad tienen pagada por el gobierno federal de alrededor de 500, comentó que no se castigará a nadie y la línea editorial no tiene nada que ver con la publicidad.

“La línea editorial no tiene nada que ver con la publicidad, no vinculamos eso, buscamos no vincularlos, sí desde luego vamos a seguir con el plan de austeridad porque tu hablas de dos mil millones que es más o menos lo que se ejerce en publicidad, y este año dos mil 58, y va a seguir la austeridad pero antes pues eran diez veces más”.

El Primer Mandatario puso en duda de cómo se está actuando con la radio y la televisión e incluso confesó que, aunque ayer mencionaba que seguramente con la discrepancia con Jaime Cárdenas, este sería entrevistado en un diario y la televisión, dijo que si bien sí sabía del Reforma, lo del canal de Televisión fue al tanteo pero señaló que tras investigarlo, acertó y fue el canal de las estrellas el que entrevistó a quien renunció a la dirección del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.