Pide AMLO a Sanjuana sentarse a dialogar con trabajadores de Notimex

Al negar que la agencia de noticias del Estado, Notimex, se dedicara a regular a los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, nuevamente deseó que pronto se arregle el problema interno.

En la mañanera desde Palacio Nacional pidió no alarmarse por la huelga que mantienen trabajadores hace poco más de siete meses o las diferencias con la directora general Sanjuana Martínez y a pesar que dijo que muchos esperaban que fuera despedida, esto no ocurrió, pero la llamó a dialogar para resolver los pendientes.

“A lo mejor se pensaba que la iba yo a despedir, pero no, ¿cómo? Si hay libertad nada más pedirle ya tienen tiempo que no la veo, pero ahora me está escuchando, que se siente a dialogar con los trabajadores para que resuelvan ya en definitiva ese asunto, se puede con el diálogo llegar a un acuerdo, eso es lo único”.

Aseguró que en otros tiempos, Notimex fue utilizado para cuidar la imagen del gobierno e incluso mencionó que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a este no se le cuestionaba. El Jefe del Ejecutivo Federal reiteró su solicitud de mantener el respeto entre las partes en conflicto para que todo esté al margen de la ley.