Avanzan reformas para que Semar tome control de puertos y aduanas marítimas

El pleno de la Cámara de Diputados discutirá y votará el dictamen que aprobó este martes la Comisión de Gobernación, el cual permite trasladar atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina para el control de puertos y aduanas marítimas del país.

El dictamen sostiene que en las reformas las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos y la de Puertos, no hay una finalidad expresa o tácita de “militarizar” los puertos.

El coordinador de los diputados de la mayoría morenista en San Lázaro, Mario Delgado, adelantó que los legisladores de su bancada y los del PT, PVEM y PES respaldan dichas reformas que buscan poner orden y blindar los puertos y aduanas marítimas de corrupción y narcotráfico.

“Es otra vez el debate que tuvimos con lo de la Guardia Nacional, pero ya vimos cómo se conformó esta Guardia y la utilidad que ha tenido que los militares participen en ella, entonces, creo que estamos en un debate similar. Tanto el ejército mexicano como la Marina Armada de México han probado una enorme lealtad hacia las instituciones civiles en nuestro país, y ellos tiene la fortaleza institucional para enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada y de la corrupción que se han apoderado de los puertos de nuestro país”.

Cabe mencionar que el dictamen fue aprobado en comisiones con 15 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones, pese a las advertencias de legisladores de la oposición y de las morenistas Tatiana Clouthier, Flora Tania Cruz y Lizeth Guerra, sobre la militarización de las instalaciones portuarias.

La diputada de Morena, Tatiana Clouthier, pidió más tiempo para consultar a los interesados en el tema antes de aprobar el dictamen, insistió que no se puede seguir confiriendo facultades administrativas o de carácter civil a las fuerzas armadas.

“Resulta que porque en los estados no hacen la tarea en términos de seguridad pues entonces hay que tener gobernadores militares para que cumplan eficazmente su función, creo que es una manera de comparar absurdo, simplista y no estamos yendo al fondo. No podemos seguir trasladando facultades a militares, creo que requerimos más discusión”.

En el dictamen se rechaza la militarización, al señalar que las atribuciones ejercidas por la Secretaria de Comunicaciones se trasladarán a la Secretaría de Marina, como entidad administrativa, y no a la Armada de México, como institución castrense.