Indagan a gaseras ilegales por falsificación y "huachicol"

Por Octavio García Ortiz

Por la posible venta de gas robado en estaciones del "Grupo Gas Imperial" y de falsificación de documentos oficiales como el Dictamen Único de Factibilidad y el dictamen de la NOM-003-2004, las fiscalías General de la República (FGR) y General de Justicia del Estado de México (FGJEM) iniciaron una investigación conjunta

De acuerdo con los oficios 20505000030300L/O-0994/2020 y 400LA0030/220/2020, las querellas fueron presentadas por vecinos, asociaciones civiles como Conciencia Ciudadana y la Organización de Pipas, Portatileros de Gas LP y Transporte en General (AGUM).

Serían 18 estaciones en total las que estarían bajo investigación, de las cuales, destacan cinco que operan de manera ilegal en los municipios de Toluca, Almoloya de Juárez y Nicolás Romero.

De acuerdo con el presidente de la asociación civil "Conciencia Ciudadana", Israel Santana, el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, y el Coordinador de Protección Civil Estatal, Luis Felipe Puente, tienen que ver con la apertura de algunas de las estaciones, y por eso a acudieron a las fiscalías estatal y general de la República.

"Estamos seguros de que hay complicidad de algunas autoridades como el presidente municipal de Toluca y de protección civil y de desarrollo urbano porque no es posible que se hayan instalado esas gaseras de Grupo Gas imperial, e incluso la misma autoridad ya les haya clausurado dos estaciones por irregulares, sin contar con la documentación, pero ahora detectamos que algunos documentos son falsos", denunció.

Por su parte Cecilia López, de la asociación "Por Un México sin Corrupción", recordó que la semana pasada y ante las diferentes protestas contra gaseras de Grupo Gas Imperial, que operan y se construyen de manera clandestina en Toluca, autoridades del Instituto de Verificación Administrativa de la entidad realizaron inspecciones que derivaron en la suspensión de dos establecimientos donde ya se comercializaba gas.

La semana pasada, en su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que detectaron algunos estados con aumentó de robo de gas. No obstante, han logrado disminuir en un 95% en el robo de combustible.

"Decirle a los que se dedican a estas actividades ilícitas de que no nos estamos desatendiendo de ellos, que no es moda, no es que ya bajamos al 95% el robo y ya con eso nos conformamos, no, no queremos robo, y en el caso del gas lo mismo, estamos reforzando el plan de cuidado de los ductos para seguir combatiendo el robo de combustible", dijo el Presidente.