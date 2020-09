Reitera AMLO su fé en que pasará la racha de mala suerte

Por Octavio García Ortiz

El Presidente de la República reiteró su optimismo en que esta "racha" de mala suerte pasará pronto y seguiremos avanzando y externó que tiene fe en que nos va a ir bien pues ya empieza a verse la luz en el túnel en que nos encontramos lo que indica que vamos saliendo tanto de la pandemia que ha causado mucho dolor y muerte como de la crisis económica

Desde Jojutla de Juárez, Morelos donde supervisó el Programa Nacional de Reconstrucción a tres años de los sismos en esa entidad el Presidente López Obrador aseguró que se va a llevar a cabo la Cuarta Transformación en la vida pública del país pues se están sentando las bases con la lucha anticorrupción de "arriba para abajo" y ya entrado en gastos aprovechó para aclarar que lo dicho en su grito de independencia el pasado 16 de septiembre.

"Ahora con el grito de independencia terminé diciendo viva la esperanza en el porvenir y eso es lo que creo que ya vamos a salir del túnel en que estamos, ya empieza a verse la luz que indica que vamos saliendo tanto enfrentando la pandemia que ha causado mucho daño el fallecimiento de muchas personas lo que nos duele mucho como también vamos a salir de la crisis económica", aseguró el jefe del Ejecutivo Federal.

Al señalar que las cosas están dijo que una prueba es precisamente las protestas, de los que antes se dedicaban a medrar, a saquear, a quedarse con lo que pertenece a todo el pueblo y aprovechó para pronunciarse sobre la protesta de FRENAAA, que este sábado se instaló sobre la Avenida Juárez de la Ciudad de México.

"Por eso estoy contento porque imagínense si no protestaran los conservadores me sentiría hasta frustrado diría no estamos haciendo nada no hay ningún cambio pero de verdad las cosas están cambiando y una prueba es precisamente esas protestas de los que antes se dedicaban a medrar a saquear los que se dedicaban a quedarse con lo que pertenece a todo el puebo", enfatizó-

Al recordar el plantón que él realizó en 2006 sobre Paseo de la Reforma, el Presidente López Obrador llamó al movimiento FRENAAA a que su protesta no sea efímera y dure unos cuantos días.

"No estoy llamando a que se vayan todos a acampar al Zócalo, nada más que es interesante que ellos vivan este proceso ya no es la protesta en carros ahora que ya tomaron la decisión de bajarse de los carros y acampar, que se queden ahí."

En este sentido, exhortó a los dirigentes de ese movimiento a que verdaderamente se queden a dormir en las casas de campaña sobre Avenida Juárez y "no se vayan a ir a los hoteles en la noche".

Que se sientan seguros porque nosotros los vamos a estar cuidando. Van a tener todo lo que necesiten para que se garanticen sus libertades", concluyó.

Al agradecer a las personas que lo acompañaron en el acto extendió su agradecimiento a la presencia de un sacerdote en el evento.

Más tarde en Zacatepec, Morelos y acompañado del Secretario de Educación Pública hizo un recuento de las escuelas que su gobierno ha reconstruido y de los recursos en apoyos como becas y pensiones que se han dispersado en ese estado.

Retomó el tema del aniversario de los sismos para señalar que entre sus prioridades está el Programa Nacional de reconstrucción y entre sus 100 compromisos que hizo en el Zócalo al tomar posesión fue atender a todos los damnificados y para ilustrar que las cosas han cambiado con su llegada al poder hizo alusión a la película Calzónzin Inspector" del actor y director mexicano Alfonso Arau.

"Como la película de Calzonzín Inspector iba a llegar el inspector al pueblo y a prepararse y a arreglar todo y a meter a los enfermos que eran los que hacían ejercicio pesas en un gimnasio los metieron como enfermos al hospital para que el inspector viera de que los enfermos todos estaban muy sanos y muy fuertes y ya se va el inspector y ya de nuevo desmantelan todo porque así era, abrían llave del agua inauguraban el agua pero ahí estaba la pipa atrás, ya se iba la autoridad y ya se regresaba la pipa y quedaba otra vez igual sin agua, y así con los hospitales y así con todo, esto no, ya nada de farsa ya nada de simulación.

Por útlimo agradeció el apoyo del gobernador de Morelos Cuauhtpemnoc Blanco por trabajar junto con su gobierno y le manifestó su respaldo al señalar "no estás solo Cuauhtémoc cuenta con el apoyo del gobierno federal", puntualizó.