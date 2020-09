Al insistir que con el gobierno de Estados Unidos se mantiene una excelente relación, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la calma en torno a las declaraciones de su homólogo Donald Trump, que podría sancionar a México por no mejorar su combate al narcotráfico.

Durante su mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario mencionó que las declaraciones de Donald Trump son parte del Memorando Presidencial para Determinar a los Países Principales de Producción y Tránsito de Drogas Ilegales, por lo que consideró que no se amerita una respuesta ríspida por parte de la Presidencia.

“Es un informe que se presenta cada año por parte del gobierno de Estados Unidos que tiene cosas buenas y otras que no aceptamos, no vamos a caer en ninguna confrontación política, entre otras cosas, además de que no hay problema, de que son muy buenas relaciones, de que no hay nada que temer, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay elecciones en Estados Unidos entonces es mejor esperar, falta un mes y medio, falta poco tiempo, no amerita la declaración, una contestación ni ríspida, ni enérgica”.

Mencionó que será la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien emita un comentario.

“Ya conozco el documento, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a emitir un boletín pero la recomendación que hice en la mañana es de que amor y paz, suave, suave.

- Es meramente una declaración?

No cómo voy a decir eso, es un derecho que tienen de opinar y nosotros lo respetamos, nada más”.

Destacó que el presidente Trump ha sido respetuoso de la soberanía de esta administración en comparación de lo que se hizo en gobiernos anteriores.

“El presidente Trump ha sido respetuoso de nuestra soberanía, cuando ha planteado queremos ayudar, enviamos personal para perseguir a delincuentes en México, no muchas gracias porque somos un país independiente, soberano, además nosotros somos responsables, si dejamos que vengan a ayudarnos pues entonces dónde está la soberanía, dónde está nuestra autoridad, esas son de las cosas que yo agradezco al Presidente Trump, que ha sido respetuoso”.

Recordó que en el gobierno de Felipe Calderón se introdujeron armas a nuestro país con el operativo llamado Rápido y Furioso.