La Consulta Popular no es para ejercer justicia: Osorio Chong

Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, declaró que si este gobierno tiene alguna acusación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, que presente las denuncias correspondientes, en vez de recurrir a una consulta popular para enjuiciarlo.

El coordinador del PRI dijo que el gobierno debe concentrar sus esfuerzos en paliar las crisis económica y sanitaria generadas por la pandemia por Covid-19, que participar en juegos mediáticos, como el de que las y los ciudadanos sean los que decidan si se lleva o no a juicios a los ex presidentes.

“Claro que no, está bien diseñado lo que se hizo aquí en el Poder Legislativo, hicimos la ruta para poder hacer consultas en las que sí la ciudadanía debe de aportar, decir y participar y esta es una ruta completamente diferente, dado que es el camino de la ley”, explicó.

Osorio Chong recordó que hoy al ex presidente Peña Nieto se le está señalando por la probable comisión de actos de corrupción y sólo son eso, señalamientos que deben probarse y denunciarse ante las autoridades de procuración de justicia correspondientes.

“De él y de cualquier otro señalado, sea ex presidente o no sea ex presidente, creo que no puede ser –y lo he reiterado muchas veces con ustedes- mediáticamente el proceso. Si hay algún tema en particular, que se presente la denuncia y que se siga un proceso como cualquier otro ciudadano, creo que eso es a lo que tienen derecho unos y otros”.

En otro tema, Miguel Ángel Osorio Chong mencionó que la Fiscalía General de la República le entregó el documento de no ejercicio de la acción penal por inconsistencias en su patrimonio.