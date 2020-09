Ya no existe el Cisen pero la Secretaría de Hacienda tendrá que aclarar lo propuesto, esta fue la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo indicado en la Miscelánea Fiscal para que Servicio de Administración Tributaria utilice la tecnología como cámaras, grabadoras, celulares, y otras similares para recabar información de los contribuyentes durante las visitas domiciliarias.

En la mañanera desde Palacio Nacional mencionó que si bien podría considerarse que es para tener testigos de la labor que se realiza en zonas como las aduanas, aseveró que ya no se permitirán prácticas del pasado.

“Si existe esto en la miscelánea fiscal se tiene que aclarar cuál es el propósito, no hace falta espiar en las casas, si es muy sencillo, nada más es cosa de estar pendiente para que los privilegiados, los que tenían agarraderas e influencias, que no pagaban impuestos pues paguen… estamos en un proceso de transición, todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, pues alguien en Hacienda, quedan ahí todavía esas malas prácticas o costumbres pero eso se corrige, lo que tiene que tener en cuenta la gente es que nosotros no espiamos a nadie”.

Insistió que para que “todos paguen” la administración prohibió la condonación de grandes empresas como ocurría en gobiernos anteriores y es que enfatizó que deben ser ellos quienes cumplan y no exigirle, como antes se hacía a los pequeños contribuyentes que sí cumplen sus tareas o al sector informal

De acuerdo al artículo 45 del Código Fiscal de la Federación se propuso una reforma para que en el 2021 “se deba permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados”.

Además, se plantea que al considerar que “la tecnología es parte fundamentar para el mejor ejercicio de las atribuciones concedidas a la autoría fiscal” se pueda hacer uso de herramientas como cámaras fotográficas y video, grabadoras, teléfonos celulares u otros para recabar información que sirva de constancia de los hechos detectados por el fisco.