Al enfatizar que no se permitirá nada del poder sin pueblo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una advertencia a los funcionarios de los gobiernos estatales y municipales.

Durante la mañanera tras la presentación del contenido del Paquete Económico Presupuestal, el primer Mandatario comentó que en el 2021, su administración estará muy pendiente del actuar de los gobiernos locales para evitar que hagan un mal uso de sus recursos para favorecer a algún candidato.

“Vamos a estar muy pendientes del ejercicio del presupuesto y ofrezco disculpas por adelantado pero vamos a estar fisgoneando el gasto en los estados y en los municipios, si vemos que están utilizando dinero del presupuesto estatal, del presupuesto municipal para entregar despensas, frijol con gorgojo, y obtener votos, ya lo dijimos y lo repito para que nadie se llame a engaños, lo vamos a denunciar”.

Así mismo reiteró que se hará lo mismo con los funcionarios de la administración pública federal.

“En el Gobierno Federal al que se atreva a eso, no sólo va a ser despedido sino se va a poner a consideración de la Fiscalía de Delitos Electorales y recuerdo que ahora los delitos electorales son delitos graves porque ya se modificó la Constitución, sea quien sea, ya ese va a ser un gran logro para que no se vuelva a hablar de la Dictadura Perfecta o de la Democracia Imperfecta”.

Al ser cuestionado sobre la elección interna que vive el partido Morena, simplemente dijo, no tener preferidos para ser el nuevo dirigente.

“Por primera vez en décadas, el Presidente no es el Jefe del Partido en el gobierno, no debo meterme, en los asuntos internos de Morena y no tengo desde luego ni candidata, ni candidato preferido como era antes ¿qué espero? Que en todos los partidos haya democracia, que no haya imposiciones y sea el pueblo el que decida libremente”.

Por cierto que recordó que la autoridad electoral ya informó que como Jefe del Ejecutivo Federal podrá mantener las conferencias mañaneras en el próximo periodo electoral, sin embargo dijo, no podrá mostrar preferencia por ningún partido o candidato.