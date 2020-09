Gobernadores que salen de la Conago ejercen su derecho a discernir

Ejercieron su derecho y libertad fue la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a la decisión de 10 mandatarios estatales de salirse de la Conferencia Nacional de Gobernadores al considerar que esta, ya no cumple su función por la que fue creada.

En la mañanera de este martes indicó que, si bien niega las acusaciones en su contra de dividir al país y ver a los gobernadores como enemigos, enfatizó que eso de nada sirve por los políticos y medios de comunicación que quieren perjudicar su administración.

“Pues están en libertad, somos libres, no creo yo nada extraño, creo que es una asociación de los gobernadores y no es obligatorio y los que se salen es porque están ejerciendo su derecho, su libertad… de eso me acusan el Reforma y todos los días los medios de información, los que pertenecen al agrupamiento conservador y quisieran que se mantuviera el mismo régimen de corrupción, de injusticias y privilegios… estamos llevando a la práctica una verdadera democracia pero imagínense convencer a tanta gente que se vio favorecida con el régimen de corrupción, cómo voy a convencer a los intelectuales orgánicos”.

Y es que dijo que personajes como Enrique Krauze o Héctor Aguilar Camín recibieron apoyos especiales a través de sus revistas.

“Van a hablar de que estamos hablando a la dictadura perfecta, eso es lo que dice Krauze pero por qué Krauze plantea eso? Bueno porque estaba en contra del cambio verdadero, él me llamó el mesías tropical y ahora está uy enojado porque su revista, pues estaba subsidiada por el gobierno se compraban como ocho mil revistas que se llama Letras Libres, cada mes más otras cosas, se les compraba libros, servicios de todo tipo, una empresa editorial muy exitosa”.

Respecto a Aguilar Camín afirmó que la revista Nexos también tenía contratos millonarios por la compra de ejemplares y más material bibliográfico. Ante ello enfatizó que más allá de institutos, se debe garantizar la transparencia en todas las esferas y la democracia además del derecho a discernir y de expresión.

“Estos intelectuales junto con el periódico Reforma y otros académicos e integrantes de la llamada sociedad civil, promovieron mucho que se creara un instituto de la transparencia que a final de cuentas nunca transparentó nada de lo que realmente importaba que se supiera… entonces no hacen falta crear institutos para simular, lo que hace falta es que haya libertades y democracia”.

Así mismo reveló que el periódico “El Financiero” recibió un préstamo por parte de la banca de Desarrollo Social por cien millones de dólares.