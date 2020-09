Marchan karatecas y fitness en demanda de apoyos

En demanda de que les permitan abrir sus escuelas o que el gobierno de la Ciudad les de apoyos, toda vez que algunos están a punto de la quiebra, artemarcialistas y dueños de gimnasios marcharon este jueves por calles de la Ciudad de México.

A partir de las 11:00 horas comenzaron a reunirse fuera de las oficinas de la Secretaría del Bienestar, ubicada en la calle General Prim, de donde pasado el mediodía salieron con rumbo al Zócalo capitalino, para hacerse ver por las autoridades del deporte y de la capital del país.

La convocatoria fue hecha por la Unión Nacional de Artistas Marciales y Entrenadores Deportivos (UNAMED), y la invitación se extendió a maestros de artes marciales, box, fitness, danza, zumba y otros deportes, quienes tampoco han abierto gimnasios ni escuelas por la pandemia.

Vestidos con sus uniformes de práctica iniciaron el recorrido e hicieron una parada en el cruce del Paseo de la Reforma e Insurgentes, donde se quedaron, lo que ocasionó caos en la zona.

Ahì realizaron una serie de exhibiciones de sus disciplinas, lo que atrapò la atenciòn de los transeúntes, quienes con celular en mano comenzaron a tomar imágenes de maestros de las artes marciales que lo mismo desarrollaron sus katas que hicieron combate, eso sì, todos con sus cubrebocas.

De acuerdo con Yolanda Rìos profesora de artes marciales perteneciente a UNAMED resaltò que durante meses no han podido abrir las escuelas, muchas de las cuales pagan renta y por esto algunas ya cerraron definitivamente.

"En este momento estamos manifestándonos aquì en la Avenida Reforma porque no nos han dado solución a nuestras peticiones Bienestar Social y no han estado haciendo esperarte y pues eso nos està causando tambièn que nosotros no podamos atender nuestras escuelas las actividades, y podamos nosotros abrir tqmbièn nuestras escuelas y reactivaciòn de lo que son las artes marídales y los entrenadores deportivos a nivel comunidad municipio", expresò la artemarcialista.

Además esta paralización de actividades acabó con los torneos y exámenes presenciales de los alumnos que tenían ya planeados sus ascensos en las diferentes disciplinas.