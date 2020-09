Nos querían callar, dice López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador festejó el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la transmisión íntegra de sus conferencias de prensa mañaneras en Hidalgo y Coahuila de cara a las elecciones de octubre, "de acuerdo con el tribunal estas conferencias, sin censura y con absoluta libertad, no interfieren con los procesos electorales; no se considera propaganda sino garantizar el derecho a la información", dijo el Jefe del Ejecutivo Federal.

"Nos querían limitar para que no informáramos. Para ser precisos, fue una queja de los partidos de oposición a nosotros, de los conservadores ante el INE y en el INE resolvieron que no debían hacerse estas conferencias y ya al acudir al tribunal se resuelve que sí podemos hacerlo”, agregó, el primer mandatario

Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló también por la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma para eliminar el fuero presidencial, por lo que estimó que en el Senado ocurra lo mismo, "no creo que haya ningún problema y como es una reforma constitucional luego va a pasar a los Congresos locales para su aprobación definitiva".

"La otra buena noticia es que se aprobó ayer que se quite el fuero al presidente y que el presidente en funciones pueda ser juzgado por corrupción, por delitos electorales y por cualquier delito como a cualquier otro ciudadano, esto es un hecho histórico.

"Ojalá se siga el mismo ejemplo y se pueda aplicar esto a otros servidores públicos, representantes populares para que estemos en igualdad de circunstancias, para que seamos buenos ciudadanos, buenas autoridades", dijo.

El Presidente de México también celebró que los diputados en San Lázaro hayan llegado a un acuerdo para elegir a la nueva Mesa Directiva que será presidida por la priísta Dulce María Sauri Riancho, "no debe importar el cargo, sino el encargo", sentenció.

"Celebro que se haya llegado a un acuerdo, que los diputados hayan convenido resolver esto por mayoría, de conformidad con el reglamento. Le tengo mucho aprecio y respeto a los legisladores del PT, por razones obvias, ese partido me apoyó durante muchos años, pero también como les tengo respeto y ellos me respetan saben cómo pienso y saben que tenemos que actuar con rectitud siempre y no caer en la tentación de los cargos. No deben importarnos los cargos sino el encargo, estamos para transformar, no es más de lo mismo", aseveró.

Luego del mensaje que ofreció en Palacio Nacional con motivo de su Segundo Informe de Gobierno el Presidente López Obrador reconoció la posibilidad de que algún integrante de su gabinete deje el cargo para participar en las elecciones de 2021, "eso posiblemente sí se presente porque ya van a venir las elecciones y el que quiera agarrar ese camino, pues va a quedar en libertad".

"Todavía no sé bien, pero es muy probable que decidan ejercer su derecho a votar y ser votados, pero todavía no", añadió.

Respecto al Caso Ayotzinapa López Obrador adelantó que el próximo 11 de septiembre sostendrá otra reunión con los padres y madres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa en la que estarán presentes de manera virtual el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldìvar y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Mañero.

"No va a ser presencial, ellos van a participar en teleconferencia, van a estar interactuando con nosotros, es un asunto que estamos tratando, tanto del Poder Judicial como la fiscalía y el Ejecutivo de manera conjunta, quedamos para 15 días y yo ya considero que para ese día se van a dar a conocer avances importantes".

También dijo que en 15 días se reunirá con las viudas de los mineros que fallecieron durante el derrumbe de la mina de Pastas de Conchos en Coahuila y que Grupo México puso a disposición del Gobierno la concesión por la mina de Pasta de Conchos.