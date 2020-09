Senado avala intervención de la ONU en desapariciones

El Senado aprobó por unanimidad de votos que la ONU tenga competencia para conocer de desapariciones forzadas en México y coadyuve a su prevención y al fortalecimiento de los derechos humanos.

En su primera sesión, el pleno dio aval con 107 votos en pro a la solicitud enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Comité contra Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tenga jurisdicción en el país.

Según datos oficiales al 31 de diciembre de 2019, había 61,637 personas desaparecidas en México.

Con esta aprobación, el Comité integrado por 10 expertos de gran integridad moral, reconocida competencia en materia de derechos humanos, , independientes y que ejercen sus funciones a título personal y con total imparcialidad, podrá conocer de este delito.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, celebró que el presidente López Obrador visibilizara este problema y enviara para su ratificación esta solicitud.

“Es una lucha de muchos años; ya no más Tlatlayas, ya no más Ayotzinapas, ya no más crímenes ni desapariciones, ni ambientalistas desaparecidos, ni periodistas desaparecidos. Esa es la idea, se le otorga jurisdicción al Comité Internacional y tiene la facultad de recibir denuncias de familiares, amigos, conocidos para que el Estado mexicano se active, los busque. Pero, también para que el Estado mexicano pueda reparar el daño”, aseveró el morenista.

En su intervención Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, explicó cuáles serán las potestades que tendrá el Comité: “En instar a nuestro país a reconocer a la víctima y aplicar los protocolos y principios rectores de búsqueda. Asimismo, podrá exigir se juzgue y se castigue a los responsables y se tomen las medidas para reparar y hacer efectivas las garantías de no repetición”.

Beatriz Paredes, senadora del PRI, fundamento su postura a favor de este proyecto.

“Desde las desviaciones perniciosas de corporaciones de seguridad pública o, de las instituciones de readaptación social. Desde el abuso aterrador de la trata de personas y de la trata de menores de edad, desde la monstruosidad de las ejecuciones masivas y de la actuación sin límite del crimen organizado, tantas páginas oscuras que lesionan la memoria de la especie humana y que convocan a cada uno de nosotros, a cada una de nosotras a elevar nuestra conciencia y a exigir justicia. Por ello saludamos con beneplácito la intención que refleja esta declaración, la voluntad política que acusa este documento”, indicó la priísta.

Este Comité examinará de manera urgente toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellas, así como por todo aquel tenga un interés legítimo a fin de que se busque o localice a una persona desaparecida.

El Comité podrá declarar admisibles las comunicaciones individuales, cuando el peticionario haya agotado los recursos internos, a menos que excedan los plazos razonables.

Este Comité podrá dirigir al Estado mexicano una solicitud para que implemente las medidas cautelares necesarias, con miras de evitar posibles daños irreparables a la víctima o víctimas de esta violación.

En dos ocasiones anteriores se negó la posibilidad de que el Comité tuviera jurisdicción en México.