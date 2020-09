Entrega Olga Sánchez segundo informe de Gobierno, destaca cambios por COVID

Con media hora de retraso y cubre bocas, se inauguró el tercer periodo ordinario de sesiones con la sesión del Congreso General desde el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Con 72 senadores y 412 diputados, se dio lectura a las medidas de prevención por la Pandemia y a pesar de las curules divididas por acrílicos especiales, los legisladores se dieron oportunidad de tomarse la foto del recuerdo muy juntitos y olvidando la sana distancia. Tras decretar un receso, se recibió a la secretaria de gobernación, Olga Sánchez para la entrega-recepción del segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mensaje, destacó que la administración pública tuvo que hacer cambios ante la crisis sanitaria.

“Las metas económicas y de bienestar social que el gobierno trazó en el primer informe de gobierno y en los criterios generales de política económica para el ejercicio fiscal 2020 tenían condiciones favorables para su cumplimiento, sin embargo como todos sabemos la pandemia covid-19 se extendió en todo el mundo, desde principios de enero y este año y llegó a México nuestro país a finales de febrero, lo que hizo obligatoria la adopción de medidas extraordinarias e inéditas de salubridad para proteger a las personas del riesgo de contagio y de pérdida de vidas humanas”.

E hizo un llamado a trabajar juntos entre el poder Ejecutivo y el Legislativo para trabajar por el bien de los mexicanos, así mismo pidió estar alertas para evitar un rebrote de contagios.

“En nombre del señor Presidente de México y del mío propio les manifiesto nuestros mejores deseos por el éxito de los trabajos que hoy inicia el honorable Congreso de La Unión por el bien de México sigamos trabajando juntos en esta cuarta transformación del país”.

Por su parte la presidenta del Congreso General, Laura Rojas, enfatizó que en los próximos días el Congreso deberá estudiar el Paquete Económico, algo que dijo dará oportunidad de atender la otra pandemia, la crisis económica. Ya en los posicionamientos, el tema principal fue la Pandemia, acompañado por su bancada, Mario Delgado de Morena, insistió que hace dos años comenzó un verdadero combate a la corrupción, así mismo dijo, se ha cumplido con lo prometido.

“Todo lo que dejaron los podemos decir que lo dejaron en ruinas y en etapa de cáncer terminal de corrupción que afecta a todos los sectores de la vida pública del país, hoy nos presentamos con la frente en alto, con la satisfacción de haber cumplido puntualmente haber impulsado la agenda a la que nos comprometimos, la agenda de la cuarta transformación. Hemos cumplido cabalmente lo que prometimos”.

En medio de “en dos años perdidos” de la oposición esta fue la respuesta.

“Entiendo a los legisladores de la derecha que hice en dos años perdidos y veo en su cara el desasosiego la desesperanza, seguramente se refieren a que llevan dos años perdidos sin noches porque se acabaron los moches a los que estaban acostumbrados entiendo, entiendo, además que traigan la pólvora en la en la piel por los cañonazos que recibieron la reforma energética”.

Y enfatizó, habrá eliminación del fuero al presidente de la República, anunció además la iniciativa para reducir en 50% el presupuesto de partidos políticos, así como la realización de la consulta popular para enjuiciar a ex mandatarios.

“Permito y con esto terminó presidenta informó: que el día de ayer presente a la mesa directiva el aviso de intención para solicitar que se realice una consulta popular para que la ciudadanía decida si los expresidentes de México deben ser sujetos a investigación y en su caso a enjuiciar miento está en marcha una auténtica regeneración de la vida pública del país”.

Por parte de la oposición, de Acción Nacional, María Guadalupe Saldaña, dijo que si bien la población tuvo esperanza con este nuevo gobierno, ha sido decepcionada.

“Cada 24 horas mueren 99 mexicanos, hoy 10 mujeres serán ejecutadas, tres por su condición de género en Pemex perderá tres mil 330 millones de pesos más de 60 mil mexicanos entrarán en pobreza estamos de luto México está enfermo y su sistema de salud que prometieron sería como el de Noruega, está en estado el Coronavirus, no vino hundirnos en la tragedia la evidenció la aceleró la amplio Morena, no sabe, no quiere o no puede gobernar a México”.

Y pidió a López Obrador empezar por su casa para investigar a los políticos. Ana María Alemán del Revolucionario Institucional, acusó al gobierno de no cumplir con lo prometido y lanzó un ya basta al presidente de la República.

“Los viejos políticos y la vieja política tanto de su gobierno como de la oposición, le están fallando a México. Ya basta de espectáculos, México se está muriendo de hambre, ya basta de polarización México nos necesita unidos. Cómo podemos enfrentar la tarea de rescatar al país de la pandemia si pasan el día ocupados en atacarse unos a otros, basta señor presidente”.

Antonio García del Partido de la Revolución Democrática, lamentó que no se modificaron las estrategias económicas, Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano exigió terminar con el engaño en medio de la pandemia.

“Lo que es inmoral e inhumano es ocultar la verdad, repetir que la pandemia está domada o qué México está saliendo de la crisis económica es una atrocidad que tiene consecuencias, parafraseando a la filósofa Hannah Arend sustituir la verdad con mentiras no convierte a las medidas en verdad, pero sí destruye el sentido de la realidad por el que nos orientamos en el mundo. Dicho de otra manera, compañeras y compañeros la mentira no es inofensiva ni es irrelevante nos desorienta nos divide y alimenta conductas irresponsables y debates estériles alrededor de temas elementales como el uso del cubrebocas, el autoengaño, aunque no les guste no es el camino para construir la soluciones de fondo que exige el país”.

Luisa Riojas Martínez, de los legisladores independientes llamó a tener una elección limpia el próximo año y aprovechó para denunciar que ha recibido amenazas de muerte por su trabajo en favor de la diversidad sexual.