Cumplió con su palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador al rendir en 45 minutos, su Segundo Informe de Gobierno donde destacó en primer lugar el combate a la corrupción.

Desde Palacio Nacional y ante 70 invitados aseguró que su administración no será recordada por corrupta y llamó a llevar a cabo la revolución de las conciencias.

“Este gobierno no será recordado por corrupto, nuestro principal legado será purificar la vida publica de México y estamos avanzando, no hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad, ya se acabó la robadera de los de arriba pero falta desterrar por completo el bandidaje oficial, según cálculos oficiales por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560 mil millones de pesos no es para presumir pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno”.

Reitero que no se quitará el dedo del renglón para consultar a la gente si es necesario juzgar a ex presidentes desde Carlos Salinas hasta su antecesor, Enrique Peña Nieto por actos indebidos. Por otro lado como lo adelantó este lunes, destacó la labor de su gobierno para enfrentar la crisis sanitaria por el Covid-19, enfatizó que tras esta, se tendrá un mejor sistema de salud.

“Recibimos el gobierno con 401 hospitales abandonados, saqueados, a medio construir y con un déficit de más de 200 mil profesionales de la medicina, en pocos meses hemos reconvertido con el apoyo de los gobiernos estatales, de la Secretaría de Marina y Defensa, 969 hospitales para atender pacientes con Covid-19, se han instalado 32 mil 203 camas y diez mil 612 con ventiladores, se han contratado 47 mil médicos generales, especialistas, enfermeras y otros trabajadores de la salud”.

Se dijo confiado en que al colaborar en la creación de una de las vacunas, esta podrá estar disponible de manera gratuita el próximo año y de paso reiteró el llamado a los mexicanos a cambiar los malos hábitos por una mejor alimentación y ejercicio para evitar enfermedades crónicas que endurecen el COVID-19.

Y llegaron los agradecimientos a los hospitales privados por atender a enfermos del sector público en otro tipo de enfermedades además de a las televisoras por transmitir ya, las clases de la Secretaría de Educación Públicas en el inicio del ciclo escolar, también en materia económica dijo, hay avances y se está saliendo de la “V” que significó, el Coronavirus.

“Las remesas han crecido en 10% en relación con el año pasado y estimo que van a llegar a 40 mil millones de dólares a finales de año, un récord en beneficio de 10 millones de familias, con los programas del bienestar y los créditos que estamos otorgando a los de abajo, la pandemia no ha desembocado en hambruna ni escasez de alimentos, ni en asaltos… ya pasó lo peor y vamos para arriba, ya se están recuperando los empleos perdidos, en el mes de agosto se crearon 93 mil nuevos empleos”.

Enfatizó que el peso se apreció al cotizarse a menos de 22 pesos, la mezcla mexicana de cero pasó a 40 dólares por barril y el consumo de productos básicos aumento en 9.5%, así mismo destacó la recaudación de impuestos se mantuvo en comparación del año pasado mientras la inversión extranjera llegó a 17 mil 969 millones de dólares. En donde hubo un casi, fue en materia de seguridad donde reconoció que hay pendientes.

“Casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018, hay menos secuestros, feminicidios, robo a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos, robo en transporte público, menos robo a negocios y a casas habitación, en todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30% en promedio, sólo han aumentado dos delitos, homicidio doloso y extorsión en 7.9 y 12.7% respectivamente, vinculados estos delitos fundamentalmente a la llamada delincuencia organizada”.

En este mensaje, no faltaron los reproches a los conservadores que dijo, han sido fuertes críticos de su política, enfatizando que el cambio continuará fortaleciéndose y parte de ese cambio mencionó, se mostró en este informe donde hubo dos ausentes.

“Nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos por medio de los programas sociales a 23 millones de familias… desde Francisco I. Madero nunca un Presidente había sido tan atacado como ahora, los conservadores están enojados porque ya no hay corrupción y perdieron privilegios sin embargo gozan de una absoluta libertad de expresión… como han cambiado las cosas, invité al Fiscal General de la República y al Presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir, en otros tiempos esto no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres, esto es el cambio, esta es la transformación”.

Al asegurar que México es un ejemplo mundial de cómo hacer real un desarrollo con justicia, movió un poco el número dicho anteriormente y dijo que de cien, lleva 95 no 96, promesas cumplidas recordando que están en pie obras como el Aeropuerto Felpe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas, y se inició la construcción del Tren Maya también aseguró, avanza el acceso a internet en todo el país logrando cobertura nacional en el 2021 y también acercando una sucursal del Banco del Bienestar. El Jefe del Ejecutivo Federal concluyó su mensaje reiterando que en diciembre quedarán listos los cimientos de su transformación rematando con los clásicos tres ¡Viva México!.