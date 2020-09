AMLO rinde Segundo Informe de Gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional.

López Obrador comenzó su mensaje en Palacio Nacional destacando la lucha contra la corrupción de su gobierno y aseguró haber sido de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción, además de que el combate a la corrupción ha significado un ahorro de 560 millones de pesos.

De igual manera, destacó que en su gobierno no hay persecuciones políticas, sin embargo, no se encubre a nadie ni se permite la impunidad y resaltó que la austeridad es una realidad de su gobierno.

Con respecto a la pandemia de Covid-19, AMLO aseguró que ha dejado dolor, tristeza y penurias pero que también ha fortalecido el amor de las familias y la entrega de los trabajadores de la salud. Mencionó que México saldrá de la pandemia con un sistema de salud fortalecido ya que se han reconvertido con ayuda de gobiernos estatales, marina y defensa 969 mil hospitales para atender a enfermos, con más de 32 mil camas y diez mil 612 con ventiladores, así mismo se han contratado 47 mil médicos generales, especialistas, enfermeras y otros trabajadores de la salud.

Informó que se aprobó en la ONU que las vacunas no tengan movimientos lucrativos y se participa en la creación de la vacuna y destacó el compromiso con Oxford, Astra Zeneca y Fundación Slim para que el próximo año se pueda aplicar la vacuna de manera gratuita.

También mencionó que se le ha reprochado que no hubo un rescate elitista para enfrentar la pandemia y aseguró que es un orgullo decir que se ayudó con los programas sociales a 23 millones de familias. Además, destacó que la caída económica en el país no ha sido tan grave como en países como Francia, Italia o Reino Unido y destaco que no se ha adquirido ningún tipo de créditos para enfrentar la pandemia.

Destacó que ya ha pasado la peor parte de la pandemia y que los empleos perdidos ya se están recuperando además de que en agosto se crearon 93,000 nuevos empleos, el peso se apreció a menos de 22 pesos por dólar, la mezcla mexicana paso a 40 dólares por barril y la recaudación de impuestos se mantuvo prácticamente igual que en 2019.

El presidente mencionó que en julio entró en vigor el tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos y destacó que eso implica impulsar actividades productivas, conseguir más inversión extranjera y generar más empleos. De igual manera, mencionó su visita a Washington con el presidente Trump y dijo que el mandatario estadounidense le mostró respeto y elogio a nuestros paisanos que trabajan en Estados Unidos.

Dijo que la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, la construcción de la refinería en Dos Bocas y los trabajos del Tren Maya, van viento en popa.

Con respecto al combate contra la delincuencia, AMLO mencionó que se ha registrado una baja en casi todos los delitos en comparación con el 2018, sin embargo, reconoció que el homicidio doloso y la extorsión no han disminuido.

Por último, aseguró que de sus 100 compromisos que hizo el 1 de diciembre de 2018, ha cumplido 95 y sólo están pendientes cinco, además de que destacó que cuenta con el apoyo de la gente.