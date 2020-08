El futbolista mexicano, Hirving Lozano seguirá en el Napoli para la siguiente temporada, así lo informó este miércoles Cristiano Giuntoli, Director deportivo del conjunto italiano que terminó con cualquier rumor o especulación sobre el futuro del Chucky.

Además, Giuntoli confirmó que habló con Mino Raiola, representante de Lozano, en donde expresó que las dos partes deseaban seguir de la mano para la próxima campaña, ya que la temporada terminó con buen sabor de boca.

El atacante azteca inició con el pie correcto esta aventura tras marcar un gol en su debut ante la Juve, aunque su técnico, Genaro Gatusso no pensó lo mismo, durante muchas jornadas no le dio minutos y hasta llegó a expresar que no era de su agrado, ni entraba en sus planes.

Todo cambió después de la pausa por la pandemia del Covid 19, el estratega italiano comenzó a darle oportunidades y el Chucky respondió efectivamente, hasta que por fin se ganó un lugar dentro del esquema de su entrenador.

Hirving Lozano ha jugado 26 partidos desde su arribo a la Serie A, ha marcado un total de 4 goles y ha contribuido con una asistencia en los 1019 minutos disputados, no son los mejores números, pero se que el segundo año será mejor que el primero, señaló el directivo italiano.

Actualmente, el 'Chucky' está en la pre temporada con el Napoli, misma que inició el lunes 24 de agosto y concluirá el próximo 4 de septiembre, en donde el equipo jugará un mini torneo de tres equipos. Una oportunidad dorada para que el mexicano pueda ganarse un lugar en el once inicial.