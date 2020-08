A distancia, AMLO inaugura ciclo escolar 2020-2021

En Palacio Nacional en el marco de conferencia de su prensa matutina, el presidente López Obrador inauguró de manera oficial el ciclo escolar 2020- 2021 que inició este lunes bajo la modalidad a distancia por televisión.

Agradeció el apoyo de los maestros y los padres de familia para hacer posible este esfuerzo colectivo, pues participan muchos sectores para garantizar el derecho a la educación a pesar de la pandemia

López Obrador aseguró que pese a la emergencia sanitaria, los mexicanos seguimos erguidos y en pie.

“Vamos adelante y me da mucho gusto que a pesar de la pandemia, a pesar del dolor y el sufrimiento que ha causado y siguen causando, nosotros estamos erguidos, seguimos en pie los mexicanos”.

Acompañado del titular de la SEP, Esteban Moctezuma, se hizo una breve ceremonia en la que participó una escolta escolar y se entonó el himno nacional, también se rindió un minuto de silencio por los profesores fallecidos durante la epidemia.

El funcionario coincidió en el gran respaldo que brindan los padres de familia a sus hijos en esta nueva etapa Aprende en Casa II, y por supuesto los maestros, cuya labor ha permitido que a pesar de la pandemia no nos hayamos rendido.

“Mèxico no se rindió, concluyó satisfactoriamente el ciclo escolar 2019 -2020 y hoy iniciamos a distancia el ciclo escolar 2020- 2021. Quizá otros países no cuenten con el apoyo del magisterio mexicanos, quizá otros países no posean el tamaño del corazón de padres y madres como los nuestros. Somos una gran nación y un gran pueblo. Ni nos rendimos ni ponemos en riesgo la salud de nuestras niñas y niños”.

El Secretario de Educación Pública, recordó que en este ciclo escolar que llegará al 96 por ciento de los alumnos, habrá nuevas materias, por ejemplo, una para fomentar una alimentación sana.