Avala AMLO que INE renueve por consulta dirigencia de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador, avaló la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sea el Instituto Nacional Electoral el encargado de renovar quien renueve a través de una encuesta a la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional.

El mandatario dijo que Morena tuvo muchas oportunidades para realizar este cambio y confió en que el INE hará esta tarea sin contratiempos.

“Y algunos dicen no pues va a haber fraude, yo digo no, yo lo veo bien, y tiene que haber autocritica, por qué no se pusieron de acuerdo al interior, y además por qué no desde el principio se acepto lo de la encuesta si está en los estatutos, por qué no someterse a lo que la gente, decida, opine, no en la democracia ¿es el pueblo el que manda? Entonces no llevan a cabo la encuesta y se están ahí enfrentando y va pasando el tiempo y ahora lo que dice el tribunal que l Instituto haga la encuesta y no creo que el Instituto se atreva a cambiar los resultados, a cucharear la encuesta porque además todos tienen formas de encuestar”.

El tribunal electoral se negó a ampliar el mandato interino de Alfonso Ramírez Cuellar al frente de este partido e instruyó al INE a renovar la dirigencia a través del método de consulta con la militancia.