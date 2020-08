Alrededor de 800 mil alumnos de educación media superior (bachillerato) no cuentan con acceso a internet, quedando sin recibir los programas educativos desde el ciclo escolar pasado, reconoció Rafael Sánchez Andrade, jefe de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS),

Durante la conferencia diaria vespertina para aclarar las dudas sobre el próximo regreso a clases el 24 de agosto el funcionario de la SEP, dijo que ante esto a partir esa fecha se buscará a los alrededor de 800 mil estudiantes para que tomen las clases de forma presencial en grupos reducidos en alguna de las 10 mil escuelas que existen en diversos puntos del territorio nacional.

“Atendiendo a la segunda pregunta ¿se está gestionando a los jóvenes que no tienen internet? Por su puesto que sì, cada plantel, cada docente esta haciendo el mayor de los esfuerzos para localizar a estos jóvenes que como he mencionado no hemos logrado acompañar a pesar de todos los esfuerzos y a partir del día 24 estaremos trabajando con ellos de manera presencial”, precisó el jefe de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS).

Sánchez Andrade explicó que 290 mil maestros fueron capacitados en diferentes plataformas, de los cuales 50 mil tomaron diplomados en diversas vías digitales.

“Algo que es importante enfatizar es que en la media superior hemos capacitado en estas semanas, en estos meses, a más de 290 mil maestros en diferentes plataformas y activa mente al corte del día de ayer 50 mil de estos maestros de media superior en el país están registrados para tomar el diplomado Gestión del Trabajo Remoto y Aulas Virtuales para Docentes de Educación Media Superior”, precisó el funcionario de la SEP.