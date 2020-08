Los dichos del señor Lozoya no son verdad: Francisco Domínguez

El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Así lo aseguró en la conferencia matutina el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez y señaló que Emilio “L” sólo ha aportado sus dichos, que valen lo mismo que su prestigio, nada.

Frente al presidente López Obrador, el gobernador habló sobre el video de soborno que circula en redes y vincula a personajes cercanos a u administración “En mi vida siempre he dado la cara y en esta ocasión no es la excepción debemos enfrentar de frente más cuando se trata de calumnias e infamias, el señor Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza en actos de corrupción.

De manera perversa se filtró un video donde aparece una persona en la que deposite mi confianza, lo removí de su cargo para que las autoridades den seguimiento, no tengo nada que temer, nada de que avergonzarme, los dichos del señor Lozoya no son verdad, nadie puede comprar lo que ya tiene, desde que fui diputado federal apoye la Reforma Energética y la seguí apoyando como senador, de hecho la presente y siempre he tenido convicción que era importante para el país”.

No había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya tenían por convicción. Nadie paga para que le peguen, si fuera cierto no hubiera presentado 807 reservas y modificaciones de la reforma a aquel gobierno, no hubiera quitado el control del Consejo de Administración de Pemex, ni quitado control del sindicato, eso no sólo incomodó al gobierno sino desató amenazas en mi contra.

Tercero no se puede creer en las palabras de un delincuente confeso”. No busco dar protección a cambio, cuarto hay interés político, atacan a un gobierno de oposición bien calificado, mienten porque Querétaro no tiene una observación de la Auditoría Superior de la Federación.

Tenemos el gobierno en su responsabilidad prácticamente cero, hay empleos, buenos salarios, somos gente de trabajo y por eso nos atacan además en menos de diez meses habrá elección, defenderé mi nombre y es el único pronunciamiento que daré sobre este tema.