No habrá encontronazo con gobernadores en reunión con Conago: AMLO

Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador que la reunión que tendrá el próximo miércoles con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, tiene como finalidad el tratar asuntos que puedan llevar a un trabajo conjunto en pro de los mexicanos y no el de pelearse.

Después que algunos gobernadores han manifestado su descontento por la política aplicada ante la pandemia de Covid-19, en su mañanera desde Acapulco, Guerrero, el Primer Mandatario aseguró que en el encuentro que se realizará en San Luis Potosí será fluida ya que ha habido comunicación permanente.

“Básicamente, no se pueden generar aunque hay libertad, no se pueden crear expectativas de pleito, de confrontación, porque son buenas las relaciones, si se promueve de que va a haber esta reunión y puede haber ahí un encontronazo púes no va a ser así, va a ver desencanto para los que estén esperando haya confrontación, es una reunión para reafirmar el compromiso de gobernar para todos”.

Destacó que se tratarán asuntos como la seguridad y recursos financieros ya que reconoció que los estados, al igual que el gobierno federal, se vieron afectados en ingresos por el Covid.19, sin embargo enfatizó que su administración ha hecho su parte por apoyar.

“La caída de la economía les corresponde menos a los estados, hay menos transferencia de esos fondos, sin embargo, hay estos mecanismos para emergencias, originalmente se decidió utilizar este fondo que por ley corresponde a los estados, es de los estados de un poco más de 60 mil millones de pesos y había un mecanismo para entregarlo cada tres meses bueno se resolvió que no fuese así que eso 60 mil millones pues entregarán mensual”.

Mencionó que la principal caída que se dio fue en la recaudación ante la disminución que se dio de la actividad productiva y la turística pero destacó, se seguirá trabajando juntos.