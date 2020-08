En CDMX continúa en naranja el semáforo epidemiológico: Sheinbaum

Tal como se tenía previsto en la Ciudad de Mèxico continúa una semana más el semáforo epidemiológico en color naranja, será la octava semana, por lo que siguen las mismas medidas de prevención sanitaria, recomendadas desde hace dos meses para prevenir contagios de Covid 19.

En conferencia de prensa virtual desde su casa, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, aseguró que aunque muy lentamente continúa a la baja la hospitalización por Covid19, y también destacó que se han reducido los contagios en varias colonias de distintas Alcaldías con focos rojos, a aunque en otras se mantiene alto el riesgo de contagio, pero en términos generales hay una disminución de la propagación de coronavirus en la capital del país.

Por ejemplo, dijo que en varios focos rojos de las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, incluidas Iztapalapa y Tláhuac se ha registrado una reducción del número de contagios, aunque admitió que en algunas otras como Magdalena Contreras siguen altos los índices de riesgo.

“Ha ido disminuyendo en algunas colonias, barrios y pueblos el número de personas positivas y la positividad y en otras colonias se ha mantenido aun cuando hay una ligera reducción. Por ejemplo, en Magdalena Contreras se ha mantenido, pero hay casos por ejemplo en GAM que la reducción es muy significativa o casos en Álvaro Obregón también o en el caso de Miguel Hidalgo que habido una reducción muy muy importante”.

Dijo que de cada cien pruebas que se hacen a personas sospechosas alrededor del 40 por ciento resultan positivas, por lo que exhortó nuevamente a usar cubrebocas, mascarilla y gel, además, de no olvidar la sana distancia.

La funcionaria anunció que se desplegarán tres campañas una vía celular y dos a través de las redes sociales para fomentar y reforzar las medidas sanitarias de prevención y protección.

Se le pregunto si sentía bien, ahora que se encuentra en confinamiento en su casa, luego del contacto que tuvo con su nuevo Secretario de Gabino Alfonso Suárez del Real quien hace dìas resultó positivo en la prueba de Covid 19.

Claudia Sheinbaum contestó que se encuentra bien y que esta misma mañana le hicieron ya la prueba y que solo espera que los resultado sean positivos.

“Hoy me vinieron hacer la prueba de la jurisdicción sanitaria, quiero decir que esta prueba que se hace de manera domiciliaria no es nada más a mí, sino a distintas personas que lo solicitan, desde marzo. Y pues estoy esperando mañana el resultado, pero no sentimos muy bien , esperamos que sea negativo”.

En otro tema, la jefa de Gobierno, defendió el nuevo proyecto ecológico y cultural del Bosque de Chapultepec, dijo que las inconformidades se pueden resolver mediante el dialogo, pero garantizó que no se afectará el entorno ambiental sino todo lo contrario.