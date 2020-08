Ojalá el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero considere el sacar a la luz el video que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, presentó como prueba en la denuncia donde acusa al ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex titular de Hacienda, Luis Videgaray, por ordenarle distribuir más de 500 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la mañanera desde Acapulco, Guerrero, aunque no quiso hacer el exhorto directo, el Primer Mandatario consideró que es tiempo de dar a conocer el material, sin violar el debido proceso porque comentó que aunque podría no tener valor legal, sí lo tiene en lo moral.

“¿Perdón usted ya lo vio?

- No pero sí me gustaría verlo, ahora sí que es como pago por evento, porque hay que poner al descubierto toda la corrupción, eso sí ayuda mucho, eso sí me interesa para estigmatizar a los corruptos porque no es nada más castigarlos, sino que no se repita. He estado preguntando con abogados y me dicen que las pruebas de este tipo parece que no son de tanto valor en los juicios, en lo estrictamente legal, pues puede ser que no tengan valor en lo legal, pero, en lo moral son de primer orden… yo no podría (pedir al Fiscal) ya lo está escuchando ahora el Fiscal, digo o se lo vas a comentar Ojalá y lo tomen en cuenta es un asunto de estado”.

Aunque insistió que primero deben probarse las acusaciones, destacó la importancia que los ex presidentes brinden su declaración, aunque sea por escrito.

“Pues es un proceso de la Fiscalía ya lo expliqué, cuando hay una denuncia según han informado los abogados, tienen que ir a declarar los implicados lo que no sé es si por el cargo de presidente o por ser expresidentes de conformidad con el artículo 108 de la Constitución, hasta ahora sólo pueden ser juzgados por traición a la patria, y delitos graves no sé si puedan hacerlo por escrito yo creo que ayudaría mucho que declarara”.

El Jefe del Ejecutivo Federal aseguró que su administración desea sacar a la luz pública los actos de corrupción de administraciones anteriores, aunque recordó que otros se están resolviendo desde el extranjero como el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y negó que exista una persecución política en contra de Calderón Hinojosa pues enfatizó, no tiene influencias con las autoridades de Estados Unidos donde se lleva este asunto.