Piden diputados que caso Lozoya llegue a las últimas consecuencias

La lideresa de los diputados del PRD, Verónica Juárez, demandó a la Fiscalía General de la República que la investigación del caso Odebrecht en la que se involucra al expresidente Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se lleve a cabo hasta las últimas consecuencias, sin privilegios para nadie ni con fines electorales.

A nombre de su bancada, la coordinadora perredista, resaltó que en un sistema democrático como el nuestro, la inyección ilegal de dinero a las campañas electorales lastima profundamente los principios de equidad, certeza y legalidad en las elecciones, deslegitimando a quienes resultan electos.

Por ello, la diputada Verónica Juárez exigió que las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias, pero también este escándalo no debe ser utilizado con fines electorales.

“Las investigaciones deben ir hasta las últimas consecuencias y los recursos públicos desvaídos deben ser devueltos al erario. Se debe respetar el debido proceso, pero no debe haber privilegios para nadie. No es posible que el principal operador de esta enorme red de corrupción se mantenga en libertad gracias a un acuerdo como testigo colaborador que no sabemos si tendrá o no resultados concretos. El PRD confía en el trabajo de la Fiscalía General de la República y espera qu la Diputada verónica Juárez la indagación sobre este y otros presuntos casos de corrupción que tanto lastimaron a México, se realice con plena autonomía, sin injerencia de nadie y sin permitir que las investigaciones se utilicen con fines políticos o electorales.

En tanto, el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, celebró la actuación que ha llevado hasta el momento la FGR en el caso Lozoya, pero también solicitó al Poder Judicial que una vez que se aporten las pruebas suficientes se proceda con todo el peso de la ley contra todos los responsables de los actos ilegales.

“Espero que el Poder Judicial también se ponga las pilas y que no permita la impunidad y que no se salgan con la suya estos sinvergüenzas que robaron a México. Y celebramos por esto, esta acción que lleva a cabo la FGR”.

La bancada del PRI no ha dado un postura en torno a las declaraciones de Emilio Lozoya que dio a conocer el Fiscal Gertz Manero, pero el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, en redes sociales, reiteró que su partido está en contra de la corrupción y tope donde tope si algún priista cayó en actos ilegales debe ser sancionado, pues el PRI no es tapadera de nadie.