No se replanteará estrategia de Gobierno contra COVID-19

Aunque pide no adelantar vísperas, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se esté analizando la posibilidad de replantear la estrategia para enfrentar la pandemia de Covid-19 en México.

En la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario insistió que a pesar que en las últimas 24 horas se tuvieron más de 900 decesos por la pandemia, México va bien y se tienen pruebas que el Coronavirus va perdiendo fuerza sin nuevos rebrotes.

“No, yo creo que vamos bien, desde luego es una enfermedad terrible que produce mucho dolor, que le causa la muerte a muchas personas, pero de acuerdo al informe que tenemos está perdiendo fuerza no tengo información de rebrotes, se ha ido abriendo poco a poco la economía, está saliendo más la gente y no tenemos rebrotes pero en un caso que se presentará, si tendríamos que actuar pero afortunadamente no hay rebrotes”.

Comentó que se mantendrá optimista, aunque realista de que no será necesario retomar el confinamiento pues insistió, no hay rebrotes.

“Hasta ahora y es lo que celebró porque yo tengo que ser optimista, luego realista, pero con lo que mismo ya son muchos mis adversarios que quisieran que nos fuera mal, o sea como para que yo también esté pensando de qué no vamos a salir. Entonces no hay ahora, afortunadamente, rebrotes teníamos la preocupación en el caso de la Ciudad de México que se abrió hace un mes y no hemos tenido rebrotes”.

Respecto al uso de cubrebocas, insistió que mantendrá las recomendaciones de las autoridades de salud y aclaró que en su visita a Sonora utilizó un cubre bocas a solicitud de la gobernadora Claudia Pavlovich, más no un tapabocas, que dijo en días pasados, usaría cuando se erradique la corrupción del país.

“Y yo me guiado por lo que me han dicho el doctor Jorge Alcocer y el doctor Hugo López-Gatell yo dijeron un periódico me puse un cubrebocas para viajar porque es obligatorio en los aviones y ahí estaban fotografiando, dijo que no se iba a poner cubrebocas… sí la gobernadora de Sonora sí me dice o le pido de favor que se ponga el cubrebocas porque están diciendo que aquí usted no se pone cubreboca porque hay corrupción yo dije me voy a poner el tapaboca cuando ya no haya corrupción”.

El Jefe del Ejecutivo Federal enfatizó que también se está saliendo de la crisis económica que generó la pandemia pues aseguró que en lo que va del mes de agosto se crearon 30 mil nuevos empleos o recontrataciones por lo que enfatizó, la economía también responde bien y demuestra que México, va de salida.

Al reiterar la necesidad de cambios de hábitos para evitar enfermedades como diabetes, sobrepeso e hipertensión, celebró las nuevas disposiciones del etiquetado frontal para alimentos y bebidas procesados, y es que dijo no sólo se trata de prohibir sino de orientar y tener información suficiente.