PAN pide aplicar la ley a Peña y Videgaray

La bancada del PAN en el Senado, demandó la aplicación ejemplar, firme e imparcial de la ley al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray por recibir y dar sobornos de Odebrecht para su campaña presidencial y a legisladores de oposición para aprobar las reformas estructurales.

Emilio Lozoya, ex director de Pemex, presentó este martes una denuncia de hechos, en la que da cuenta de estos sobornos, que fueron consentidos por el ex presidente Peña Nieto y el ex titular de Hacienda.

Mauricio Kuri, coordinador de Acción Nacional, declaró que los dichos de Emilio Lozoya ante todo tienen que probarse, porque provienen de un presunto delincuente, que está obligado a aportar las pruebas que acrediten sus afirmaciones, que se extienden a dos sexenios atrás.

“Los hechos referidos ameritan la aplicación, ejemplar, firme e imparcial de la ley, no hay espacio para la politización de la justicia y, por eso demandamos una investigación transparente y profesional. Los hechos de corrupción deben castigarse, pero antes deben de probarse”, indicó.

El coordinador panista dijo que es imprescindible que las y los mexicanos conozcan la situación legal de Emilio Lozoya, pues sus actos de corrupción confesos ameritan prisión preventiva y ser castigados, entre otros, la adquisición ilegal de la empresa “Agronitrogenados”.

Aseveró que perdonar a Emilio Lozoya sería tan grave, como no investigar lo que denunció.