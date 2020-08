La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adela Piña, hizo un reconocimiento al Congreso de Oaxaca por haber aprobado prohibir el consumo y venta de refrescos y “alimentos chatarra” a niños y adolescentes en dicha entidad.

De hecho consideró positivo que iniciativas similares podrían discutirse y aprobarse en los poderes legislativos de todos los estados del país, pues se trata de algo tan importante como la salud de los pequeños, sobre todo ahora que sufrimos una crisis sanitaria.



“Lo que se acaba de aprobar en el Congreso local de Oaxaca, está nueva iniciativa, porque justo en esta pandemia nos damos cuenta de la necesidad que tiene el cuidado de la salud y en este sentido creo que la norma es correcta. Y efectivamente queremos que esto se impulse a nivel nacional, en la Ley General de Educación está el sustento normativo para que se pueda realizar en todos los Congresos locales”.

La legisladora de Morena y maestra de profesión, se refirió también a las dudas y cuestionamientos sobre las llamadas “tele clases” admitió que el proceso de enseñanza aprendizaje no será igual y quizá se registre algún rezago educativo.

Pero lo peor hubiera sido esperar a que el semáforo de riesgos esté en verde para volver a las aulas.



Adela Piña dijo que se hace un gran esfuerzo para garantizar el derecho a la educación en medio de esta pandemia, por lo que pidió no desestimar la tarea de madres y padres de familia,maestros, alumnos y las televisoras que se han sumado a este empeño.



“Pues se está haciendo un gran esfuerzo en una situación tan compleja. Y si efectivamente el aprendizaje no podrá ser quizá el mismo, pero esto está en función de de la colaboración que se tenga al interior de las propias familias, aquí se necesita efectivamente del trabajo de los maestros, de los padres de familia y de los propios estudiantes”



Respecto al pago a las televisoras por difundir a través de 6 canales abiertos, las clases las 24 horas los 7 días de la semana, Adela Piña dijo que se estima una erogación de 450 millones de pesos, y que en realidad no es un gasto sino una inversión.



Finalmente, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados solicitó a las organizaciones sindicales del magisterio no obstaculizar la estrategia educativa.