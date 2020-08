Serán las actas de consejo de Petróleos Mexicanos y de la misma Secretaría de Energía las que sirvan como pruebas por la compra de fertilizantes Agronitrogenados para saber quiénes participaron y cómo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia desde Sonora, hizo una petición a la Fiscalía General de la República después que se diera a conocer que investiga a Pedro Joaquín Codwell, ex secretario de Energía y a Enrique Ochoa ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional, quienes integraron el consejo de administración de Pemex cuando se compró la planta.

“Debe de aparecer porque no estuvieron de acuerdo, es una información básica y es oficial no pueden decir que es una prueba que no, tanto en Pemex como en la Secretaría de Energía ayudé es fehaciente sólo que no existieran las actas, pero deben de estar tanto en Pemex como en la secretaría de energía y ya debe de estar hasta en los expedientes de la Fiscalía entonces ahí va a saberse todo”.

El Primer Mandatario reiteró la importancia que el juicio del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, tendrá para la historia de México y el combate a la corrupción y dijo que este proceso servirá para entender los vínculos entre funcionarios, políticos y empresarios en la trama de corrupción.

“Lozoya va ayudar mucho a que se transparente todo y que se termine este asunto y ojalá y ya la Fiscalía concluya su proceso de investigación en esta parte que tiene que ver con el beneficio de aceptar al señor Lozoya como testigo colaborador porque se acepta que sea un testigo protegido o colaborador pues para que hable para que informe”.

De acuerdo a un diario de circulación nacional la Fiscalía investiga a todas las personas que integraban al Conesejo de Pemex por la compra irregular de Agronitrogenados incluyendo al ex titular de Pemex y a Ochoa Rez aque en ese momento era subsecretario de Hidrocarburos de la misma dependencia.