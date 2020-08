El INE decidirá sobre comicios en Coahuila e Hidalgo: AMLO

No habrá intervención del Gobierno Federal para decidir si se aplazan o no las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a las voces de partidos políticos que impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se aplacen nuevamente los comicios para renovar 84 alcaldías.

Desde Sinaloa, el Primer Mandatario indicó que debe ser el instituto Nacional Electoral el que determine si existen o no las condiciones para realizar las elecciones previstas para el próximo 18 de octubre, garantizando las medidas sanitarias.

“Mi opinión es que tiene que resolver lo eliminé ellos tienen que decidir, no el Gobierno Federal, no el ejecutivo, no la secretaría de gobernación, es el INE el que tiene que decidir

- se habla de que ustedes emitirán un decreto para que se aplacen los comicios

No nos corresponde legalmente ya no son los tiempos de antes anteriormente todo el proceso electoral se manejaba desde la secretaría de gobernación ahora no queremos que de verdad haya autonomía”.

Insistió que no debe ser Gobernación ni la Secretaria de Salud quienes tomen la decisión definitiva.

“Gobernación no tiene porque, en participar en esto no le corresponde, ya la Secretaría de Salud ha definido los protocolos que tenemos que cumplir todos, entonces a partir de esos protocolos el INE qué es un organismo autónomo, tiene que decidir si se celebran o no se celebran las elecciones, cuándo se celebran las elecciones y cumplir los protocolos de salud”.

Fueron los dirigentes estatales de Morena y Acción Nacional quienes impugnaron ante el Tribunal el acuerdo para hacer la elección en octubre y no el pasado 7 de junio a causa de la pandemia, en los recursos, los partidos acusaron al INE de erigirse en autoridad legislativa al establecer fechas para la elección y de no someter sus decisiones ante el Consejo de Salubridad General.