Relevados primeros funcionarios relacionados con García Luna: Durazo

Avanza la depuración en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana así lo afirmó su titular Alfonso Durazo, quien confirmó que comenzó el relevo de elementos ligados al ex titular de la dependencia, en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna.

Durante la mañanera desde Tepic, Nayarit indicó que se trata elementos de la Guardia Nacional y penales, aunque negó que se hayan abierto procesos legales en contra del personal cesado por su cercanía con García Luna.

“No hay procesos penales porque no se les está despidiendo porque se les haya encontrado alguna de irregularidad en su desempeño pero no podemos ser ingenuos en este tema y sabemos que la red de complicidades se van tejiendo cuando las carreras profesionales crecen de manera paralela, en este caso a García Luna así es que no hay que sorprendernos de los nombres que ahora están saliendo porque precisamente en su desarrollo profesional coincidieron en el tiempo y es en esa circunstancia que se construyó las complicidades que hoy están saliendo a flote”.

Tras la conferencia explicó que son 18 elementos que sólo fueron retirados al considerar que carecían de la confianza de la administración actual.

“No fue por una falta sino en previsión de que pudieran participar en una red de complicidades, 18, son 3 directores generales y los demás son directores de área y dos subdirectores, hay dos directores generales de la Guardia Nacional y sencillamente desligar los de la responsabilidad que hoy tienen son posiciones de confianza, consecuentemente pueden ser retirados de la responsabilidad precisamente por la pérdida de confianza… de la Secretaría de Penales y también el Centro Nacional de inteligencia”.

Comentó que el cese se dio en distintos tiempos, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus funcionarios revisar qué personal tuvieron relación con García Luna algo que advirtió se mantendrá en análisis y observación.