Detención de "El Marro" fue por tareas de inteligencia del gobierno federal

El secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, destacó la labor de inteligencia del gobierno federal así como el apoyo de las fuerzas armadas y del gobierno de Guanajuato que permitió la captura de José Antonio Yépez, alias el Marro, el pasado fin de semana.

Entrevistado en palacio Nacional luego de asistir a la reunión diaria del gabinete de seguridad con el presidente López Obrador, el funcionario dijo que lo importante no es la detención de una sino mantener el desmantelamiento de las organizaciones criminales en todo el país.

Como es el caso del cartel de Santa Rosa de Lima, que ha generado tanta violencia en dicha entidad si como reducir los delitos de alto impacto como el homicidio doloso y el robo de combustibles a los que se dedica la banda de “El Marro”.

Alfonso Durazo dijo que las autoridades de Guanajuato aún mantienen detenido a “El Marro” por el delito de secuestro ya que fue detenido en flagrancia cuando tenía a una víctima privada de la libertad y que una vez que concluya este proceso de la investigación seria trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano para ser procesado por los delitos federales que se le imputan.

“Una vez concluida esa parte del proceso judicial, la FGR ejercería la orden de aprehensión por delitos de carácter federal, específicamente por delincuencia organizada y robo de combustibles, en se momento sería trasladados al Penal del Altiplano”.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, admitió que con la detención de “El Marro” no concluye la delincuencia en Guanajuato pero se buscará que la respuesta que pudieran dar los integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima no sea tan violenta como ha amenazado, por ello, se mantiene una gran presencia de las fuerzas armadas, Guardia Nacional y la Policía Estatal.

“Esta tarea lamentablemente no termina con la detención de un líder de una organización criminal por más relevante que sea, hay que evitar que los reacomodos que seguramente se darán no tengan la capacidad de retar a las autoridades locales y a las federales, que no tengan esa capacidad, es decir, que logremos contener y garantizar la seguridad en los niveles que merece la ciudadanía, particularmente en el estado de Guanajuato”.

José Antonio Yépez, “El Marro” es señalado como líder máximo del Cártel Santa Rosa de Lima, dedicado al huachicoleo, y acusado de ser el responsable de la violencia criminal que se registra en Guanajuato, por la pugna que sostiene con el Cártel Jalisco Nueva Generación.