Me pondré el cubrebocas hasta que termine la corrupción: AMLO

El tapabocas será utilizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta terminar con la corrupción del país, fue su respuesta al anuncio del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados.

Y es que este jueves los legisladores del albiazul indicaron que recurrirán al amparo ante el Poder Judicial de la Federación para obligar a López Obrador a utilizar el cubrebocas afirmando que la ciencia ha comprobado su efectividad, ante ello, el Primer Mandatario apuro a todos los políticos a erradicar el principal delito que dijo, aqueja a México.

"Estaba yo viendo ayer, no sé si sea cierto, que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga este cubreboca… me voy a poner un tapaboca ¿saben cuando? cuando no haya corrupción, ya entonces me lo pongo, entonces ya voy a dejar de hablar, hagamos ese acuerdo… entonces vamos a apurarnos acabar con la corrupción para que vea me ponga mi tapaboca para que ya no hable".

A pesar de qué hay una alta posibilidad de que la CDMX retorne al semáforo rojo epidemiológico, insistió en su intención de realizar las ceremonias cívicas por la Independencia, en primer lugar dijo, sí habrá grito que dará desde el balcón central de Palacio Nacional donde recordará a la víctimas de la Pandemia de Covid-19 y quienes trabajan para enfrentarla y salvar vidas.

"Estos actos de la independencia son actos también para reconocimiento de médicos, de enfermeras y recordar a los fallecidos y abrazar y externar nuestros sentir, nuestro pésame a sus familiares, no son actos protocolarios como eran antes".

Reiteró que la idea es que el evento se haga con la presencia de 500 personas que representen a los 32 estados del país guardando la sana distancia y que porten antorcha en mano para enviar el mensaje que se mantiene la llama de la esperanza que México a pesar de todo, saldrá adelante.