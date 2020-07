Gobierno debe aceptar que falló la estrategia para contener epidemia: PRI

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que hasta ahora la crisis económica derivada de la pandemia ha afectado al 93.2 por ciento de las empresas del país, 15 millones de personas desempleadas, 9 millones son mujeres, y casi la mitad de la población ocupada sufrió disminución de su ingreso.

Ante esta situación exclamó “no teníamos que haber llegado a esto”, y cuestionó: ¿qué más tiene que ocurrir para que el gobierno de Morena ponga atención en el México real y acepte que la estrategia para contener la pandemia no dio resultado?

Señaló que somos el tercer país con más fallecimientos en el mundo pero México es grande y tiene la fuerza para salir adelante, siempre y cuando reaccionemos ya o todos seguiremos perdiendo.

En un posicionamiento a través de redes sociales, dijo que el ciclo escolar terminó mal y empezará peor, además de que los padres están desesperados por la falta de empleo y preocupados por la educación de sus hijos.

Alejandro Moreno, propuso que el uso de cubrebocas sea obligatorio, pues no puede ser opcional, y que en los sectores que han regresado a las actividades, se cuide la seguridad de los empleados y de los clientes.

Resaltó que no es normal que cada día mueran entre 600 y 800 personas y haya más de 5 mil contagiados diariamente. Por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a que no salgan de sus casas si no es indispensable.

El dirigente nacional del PRI, urgió a que el desorden, el descuido, la irresponsabilidad, la ineficiencia, no se vuelvan una normalidad.