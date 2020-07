Guillermo Ochoa criticó aspecto de "Luisito Comunica"

El portero de las Águilas del América, Guillermo Ochoa, hizo una fuerte revelación que sorprendió a todos.

El guardameta de la Selección Mexicana habló acerca de las comparaciones físicas que ha recibido con el famoso youtuber “Luisito Comunica” durante la transmisión de un streaming de videojuegos.

Paco Memo relató que cuando vivía en Bélgica en su etapa con el Standard de Lieja lo confundían con el comunicador.

"Ya voy para un año que estoy viviendo en México, pero estando fuera todo mundo me hablaba de ay Luisito Comunica, Luisito Comunica y yo decía '¿y este güey quién es?'. Digo, no me ch∞∂#", yo sí le meto al gym, yo sí como bien; ni el bigotito", decía en tono de burla Ochoa.

Memo Ochoa no puede tener haters, no mamen.



Acá se cagó en Luisito Comunica 😂



Te quiero mucho Memito. pic.twitter.com/0FX9N0XUga — Wilo Olea (@elwiloolea) July 29, 2020

Finalmente el portero mexicano reconoció que le gusta el trabajo de “Luisito Comunica” en su canal de YouTube.