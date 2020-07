La Secretaria de Economía Graciela Márquez Colín, entregó cinco certificados Pro Reforma a los municipios hidalguenses de Actopan, Huasca, Progreso de Obregón, Xochiatipan y Zapotlán de Juárez.

Durante la conferencia diaria vespertina para dar a conocer el avance del Programa de Créditos a la Palabra, Márquez Colín dijo que a partir de esta certificación que se otorgó a los alcaldes de los municipios hidalguenses las empresas de telecomunicaciones ya podrán acudir a esos cinco ayuntamientos para realizar trámites y permisos que se resolverán en un plazo de 15 días hábiles, ya que cumplen con los estándares de mejora regulatoria.

Márquez Colín explicó que el gobierno federal busca en conjunto con los municipios del país, que consigan una regulación adecuada para las telecomunicaciones, tras señalar que la problemática es que las empresas de dicho giro reciben permisos de construcción cuando su actividad es de comunicaciones.

"Lo que estamos haciendo en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones, con CONAMER, con Economía es facilitarles a los municipios de todo el país que tengan una regulación adecuada para las telecomunicaciones, por eso es tan tan importante esta certificación, uno porque les facilita a los municipios esta instalación de infraestructura en telecomunicaciones y por otra parte pues hace que las empresas que instalan esta infraestructura tengan la certidumbre de unos trámites adecuados a lo que ellos están haciendo" detalló Graciela Márquez Colín.

En ese sentido, la titular de la Secretaría de Economía hizo un llamado a las presidencias municipales a que se acerquen con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para implementar infraestructura en telecomunicaciones.

Al tomar la palabra y acudir como invitado especial, el gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses reprochó que en su estado la inversión en telecomiunciaciones se alejaba porque no había transparencia en la autorización de permisos municipales-

"Nadie invertía en telecomunicaciones en Hidalgo porque no había transparencia la autorización de permisos municipales para instalar fibra óptica o antenas nadie querí invertir. Estábamos ante un problema de múltiples aristas no teníamos servicios de calidad, no había normas claras, no habia inversión y continuábamos sin acceso a las telecomunicaciones y por lo mismo era complicado que la gente saliera de la pobreza", dijo el mandatario estatal.

La certificación (Pro Reforma) permite la revisión y análisis del marco regulatorio en actividades o sectores económicos específicos con la finalidad de identificar fallos regulatorios que obstruyan el desarrollo y bienestar económico.

Gracias a esto se promueven reformas y acciones para facilitar el establecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.