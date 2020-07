Más del 50% de empresas, tuvo que parar actividades por Covid: INEGI

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentó los resultados del impacto del Covid en empresas del país, para ello elaboró 3 encuestas que analizaron el impacto económico que tuvieron las empresas, el de la operación de agencias funerarias y el impacto en el mercado laboral.

El INEGI, reveló sólo el 7 por cieno de las empresas, no reportó un impacto económico por el COVID19, así lo explicó su Presidente Julio Santaella.

“Casi el 60 por ciento de las empresas, tuvo que instrumentar algún tipo de paro técnico o cierre temporal, el 93 por ciento de éstas empresas, reportan haber registrado algún tipo de impacto económico, de afectación, principalmente en la disminución de los ingresos, casi el 89 por ciento de las empresas tuvieron que implementar algún tipo de medida sanitarias en sus distintos centros de trabajo y solamente el 7.8 de las empresas nos reportan haber recibido algún tipo de apoyo, para enfrenar la epidemia durante abril o mayo, principalmente por parte del gobierno”, dijo el titular del INEGI.

Sobre los apoyos gubernamentales Arturo Blancas, Director general de Estadísticas Económicas del INEGI, explicó lo que enfrentaron las empresas para recibirlo.

“Sobre la principal razón que nos dijeron, por la cual no recibieron apoyos, nos hablan de que no tenían conocimiento, casi el 40 por ciento, que las solicitud es demasiado complicada, nos dijeron casi el 20 por ciento, se solicitó pero no se recibió el apoyo 17.5; no se cumple con los requisitos el 12 por ciento y no ha sido necesario solicitar apoyos solamente el 12 por ciento”, dijo el Director general de Estadísticas Económicas del INEGI.