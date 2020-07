Celebra Coparmex anuncio gubernamental sobre pensiones

El Sector patronal, se congratuló por el anuncio en materia de reformas al sistema de pensiones en el país.

Gustavo de Hoyos Walter, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) celebró que este anuncio, se haya logrado a través del consenso y del diálogo.

En conferencia de prensa virtual, reconoció que se trata de una gran noticia, en donde dijo lo principal a resaltar es que se pone en el centro de ésta al trabajador, indicó que el aumento a la aportación patronal, detonará la confianza para la inversión en México, con ello, la aportación patronal, pasará en los próximos 8 años y de manera gradual, de 5.165 por ciento al 13.87 por ciento y la aportación que realiza el trabajador de su salario quedará intacta en 1.125 por ciento.

El líder del sindicato patronal, advirtió que la reforma no afectará la evolución de los salarios y que no hay riesgo de que esta propuesta afecte los precios de los productos, advirtió que el sector patronal está dejando de lado sus ganancias …

“Lo que se trabajó con mucho cuidado es precisamente este espacio de gradualidad, de tal manera que en el futuro inmediato, no habrá un costo mañana para las empresas, será algo que se irá absorbiendo de manera paulatina … entendiendo la complejidad, sabiendo que no será un tema de ninguna manera sencillo para abordarlo para muchas empresas, el sector privado me parece que está poniendo por delante el mejor interés del país incluso a costa de sus propios márgenes”, apuntó el dirigente de la Coparmex.

Gustavo de Hoyos reconoció que esta aportación implicará un esfuerzo adicional para las empresas, un mayor componente el costo de la carga de seguridad social y advirtió que para muchas empresas será difícil, pero el crecimiento del país y su desarrollo, no puede ignorar que tenemos un sistema que aunque está en la dirección correcta el monto de la aportación es insuficiente, por lo que era necesario modificarlo.

Se aclaró que con el anterior esquema que contemplaba mil 250 semanas, sólo un 20 por ciento de los trabajadores podrían acceder a una pensión garantizada, con este nuevo esquema se estima que cerca del 90 por ciento de los mexicanos estarán en posibilidad de al menos tener esa pensión garantizada de un salario mínimo.