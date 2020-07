Desproporcionado decir que con cubrebocas se reactivará la economía: AMLO

No es el uso de cubrebocas lo que reactivará la economía dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador quien discrepó con lo dicho por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien dijo que el cubrebocas es un elemento importante para lograr el éxito de la reactivación de la economía.

Durante la mañanera, el primer mandatario volteó el rostro hacia el funcionario cuestionándole el comentario, por lo que de inmediato Arturo Herrera con sonrisa un tanto nerviosa aseguró que lo dijo como analogía que la economía trabajará de manera distinta.

“No pues creo que está muy desproporcionado no osea, ojalá y fuese eso no creo que haya dicho eso Arturo… a ver…

- No, lo que no utilice fue como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener que tener medidas de cuidado y la economía de tener que estar trabajando en circunstancias distintas, era en un contexto de Canacintra, Canacintra va a tener que estar marcando distancias en las cadenas de las cadenas de producción utilización de caretas o de cubrebocas etcétera y era una analogía para decir que nos vamos a tener que organizar de un a través de mecanismos distintos. El regreso a una normalidad de una recuperación y como el presidente señaló ya están empezando sea recuperar empleo”.

López Obrador dijo que si fuera así se lo pondría de inmediato y criticó la publicación donde se ve a distintos mandatarios con y sin cubrebocas, comparando el número de fallecidos por coronavirus.

“Y no es el cubreboca solamente para empezar no toman en cuenta la población de cada país es muy feo gusto lo de las comparaciones con personas fallecidas no queremos que proporciona nuestra población con el apoyo de la gente”.

Recordó debe la gente mantener la sana distancia y precauciones dichas por los responsables de salud, no por obligación sino por conciencia.

El Jefe del Ejecutivo Federal insistió que la reactivación económica está dándose y ejemplo de ello es que disminuyó el número de despidos y teniéndose ya algunos datos positivos en empleo y es que señaló que mientras en abril se perdieron 550 mil empleos, en mayo se redujo a 340 mil y en junio la perdida fue de 82 mil, teniendo para este martes que la perdida es de 30 mil con tres días donde no se perdió ninguno y por el contrario comenzó a generarse nuevos empleos.