Firma AMLO proyecto para reformar sistema de pensiones

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la firma del proyecto de reforma al Sistema de Pensiones a fin de reducir de 25 a 15, los años cotizados para el retiro y obteniendo un incremento del porcentaje de salario que recibiría el empleado cuando se retire.

Durante su mañanera el Primer Mandatario destacó que para evitar un desastre financiero se contó con el apoyo de los sectores empresarial y obrero.

“Si esa reforma no se corrige al pensionarse los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario, esto seguiría agravándose con el tiempo, nosotros no padeceríamos mucho por esa mala reforma, pero hacia adelante habría crisis, y los que padecerían más son los trabajadores en activo, se les cancelaría la posibilidad de un retiro justo y digno por eso se hizo el compromiso de hacer una nueva Reforma al sistema de pensiones”..

El secretario de Hacienda y Crédito Púbico, Arturo Herrera, indicó que para esto serán los patrones quienes pagarán el incremento de las aportaciones pasando de 6.5% a 15% en ocho años.

“Se va a elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores en un promedio de 40% y los trabajadores que menos recibían que eran los que tenían hasta 5 salarios mínimos van a aumentar de un 31% a un 54% su tasa de reemplazo, es decir aumentar más o menos en un 70% lo que ellos estaban recibiendo, no nada más a va haber más recursos para las pensiones de los trabajadores sino que límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años, después va a ir subiendo paulatinamente y la forma en la que se va a obtener es un aumento en la aportación total de 6.5 al 15% pablo el aportación de los patrones de 5.15% hasta 13.87%”.

Con esto se alcanza en 103 por ciento el beneficio para los trabajadores con ingreso de 1 salario mínimo y 54% para quienes tienen un ingreso de cinco salarios mínimos. El funcionario aclaró que no se tocará la aportación actual de los trabajadores, aunque sí la del Estado para beneficiar a las personas de menor ingreso.

“Al día de hoy con el estatus vigente solamente el 34% de los trabajadores alcanza a tener una pensión garantizada es decir los trabajadores que alcanza una pensión tiene pensión bajita que en algunos casos el 30% de lo que estaban recibiendo y solamente un tercio de los trabajadores las recibe con la propuesta que estamos realizando alrededor del 82% de la población va a tener acceso a una pensión garantizada”.

La edad mínima de retiro se mantiene en 60 años. El titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, afirmó que se demostró el interés de mantener una cruzada a favor de los mexicanos.

“Estamos con los hechos demostrando nuestro interés en México nuestro interés en los trabajadores y nuestro interés de unirnos a una Cruzada Nacional a una llamado de la autoridad y del presidente de la república por mejorar las condiciones sociales de la mayor parte de nuestra población este es una muestra fehaciente Clara de ese compromiso Y de esa dimensión social del empresariado mexicano creo que esto es enormemente relevante y explica que todos, todos, nos interesa el bienestar de México”.

Enfatizó que se logrará mejorar la vida de más de 20 millones de mexicanos. Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) lamentó que el tema no se tocara desde 1997 y aunque reconoció que el monto no es el suficiente es benéfico en medio de la crisis económica causada por la Pandemia de Covid.19.

“23 años después estamos volviendo a tratar el asunto un asunto que no es sencillo pedir mucho no es problema, lo difícil es que, en estos momentos, tengamos los argumentos sólidos para poder lograr más. Hoy después de años de estar luchando para poder llegar a este momento, no como lo pensábamos, pero finalmente estamos llegando a un arreglo, no se termina la lucha de los trabajadores por mejorar las pensiones, siempre estará en la mesa de la discusión el interés de los propios trabajadores y de quienes lo representamos por que tenga nada mejor pensión”.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, sostuvo que se dejó claro que el gobierno no habrá de estatizar los ahorros de los trabajadores mientras el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Mario Delgado refirió que se trabaja en el Congreso porque siga a la baja las comisiones de las Afores que actualmente es del 1% a fin de generalizarlo al .7% que se tiene a nivel internacional, también dijo se buscará que las administradoras cobren menos por el saldo de los trabajadores para buscar que tengan mejores rendimientos.