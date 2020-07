Lentamente, pero va COVID-19 va a la baja en el país, asegura Gobierno

Al destacar nuevamente que no se ha tenido saturación en los hospitales del país por la pandemia de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque lentamente, sigue disminuyendo el número de contagios.

Durante la mañanera el primer Mandatario destacó la necesidad de seguir enfrentando la pandemia dese la prevención hasta es cuidado en hospitales.

“Que va a la baja, muy lentamente pero a la baja, no hemos tenido problemas mayores en cuanto a hospitalización ,no ha habido saturación de hospitales, de está atendiendo diariamente esta demanda donde se requiere, todos juntos los integrantes del sector salud actúan para que no falten camas, equipos y para que no falten los especialistas y vamos avanzando”.

Por cierto que aprovecho para calificar como politiquería las acusaciones y posible denuncia de senadores del Partido Acción Nacional, contra el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell por negligencia criminal, y responsabilidad en el incremento de contagios y muertes por covid-19 .

“No es más que politiquería antes se le llamaba coloquialmente grilla, entonces que tener también esté paciencia, no tomar en cuenta todo ese protagonismo sin fundamento, irresponsable porque se están queriendo montar en una tragedia, es lo que hace la prensa amarillista que quisiera que hubiesen más muertos en México que ninguna parte del mundo”.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer indicó que el crecimiento de la epidemia registró una disminución teniendo por ahora 1.2 por ciento logrando además el 50% de capacidad hospitalaria.

“Hoy tenemos un crecimiento promedio que lo veremos adelante, diario del 1.2 siento en el número de casos nuevos, la epidemia sigue en nuestro país pero contamos con el 54% de camas de hospitalización general disponibles y más del 60% de las equipadas con ventilador y personal calificado aprendimos que la epidemia a nuestro territorio no es homogénea la geografía de nuestro país permitió la expresión en tiempos muy diferentes”.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacó que en México van tres semanas con señales de disminución de la pandemia de coronavirus, y recordó que el continente americano todavía es el que reporta más casos.

“A nivel mundial en este momento que la epidemia está en una fase todavía expansiva, y hay algunos continentes que se van incorporando a la epidemia, todavía siendo el mayoritario el continente americano tenemos en promedio 23% de los casos, casi la cuarta parte ocurrieron en los últimos 15 días, en México estábamos en esa condición hasta hace 3 semanas, y empezamos a ver un descenso progresivo una disminución 46 mil 820 de personas con Covid lo han tenido en los últimos 14 días de los casos confirmados y 12% es ese porcentaje”.

Dijo que hay seis estados con tendencia sostenida a la baja y algunos que están llegando al punto de reducción de la velocidad de aumento aunque algunos más con incrementos y rebrotes, en la mañanera de este martes, aclaró porque la cancelación de la reunión con los gobernadores del PAN se debió a la necesidad de aclarar dudas de todos los gobernadores del país respecto al semáforo epidemiológico, algo que dijo, seguirá dándose.