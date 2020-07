Declaraciones de Lozoya pueden ayudar a recuperar dinero de fraude: AMLO

Además de que pague por sus presuntos delitos, al Gobierno Federal le interesa recuperar el dinero de las transacciones ilícitas o frade del ex director General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, fue lo que aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera de este martes enfatizó que ello es necesario recuperar estos recursos para poder destinarlos al bienestar de la población.

“La recuperación del dinero nosotros queremos recuperar dinero, por ejemplo si un sobreprecio en la planta de fertilizante se calcula que fue un sobreprecio de 200 millones de dólares eso tiene que devolverse al erario por eso yo no veo mal el procedimiento que no se aplicaba en México. Aunque existe creo que se aplicaba en el caso de delincuentes vinculados con el narcotráfico pero no a delincuentes de cuello blanco”.

Y es que destacó que con la presencia de Lozoya Austin en el país, se podrá aclarar todo lo relacionado al caso Odebrecht y la Reforma Energética pues recordó que el señor Odebrecht, como testigo protegido en Estados Unidos, dio a conocer que en México, entregó sobornos por 10 millones 500 mil dólares y que por estos sobornos obtuvo utilidades de alrededor de 40 millones de dólares.

“Porque se va a saber si para la aprobación de esa reforma hubo dinero de por medio, si se compró la Reforma, por eso es muy importante el que la Fiscalía haya resuelto arreglar jurídicamente la extradición del señor Lozoya, como testigo colaborador o como testigo protegido, por qué esa información que pueda proporcionar va ayudar mucho en el propósito de limpiar de corrupción a México de purificar la vida pública”.

Por cierto, que López Obrador descartó que los malos manejos de Lozoya Austin al frente de la principal paraestatal del país, pudieran afectar las obras de construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco pues destacó que existen alrededor de cuatro o cinco empresas que ya construyen la refinería y enfatizó que si se demuestra que algún funcionario de Pemex está involucrado en el asunto de Odebrecht, sería simplemente, destituido para que lo juzguen las autoridades correspondientes.