El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, llamó “golpistas” al grupo de 65 diputados del PT y de Morena que, a través de una carta, buscan presionar al presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, para exigir que el Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a consejeros electorales reponga el proceso y se incluya entre las 4 quintetas a algunos candidatos que quedaron fuera y que al parecer son afines a Morena.

En conferencia de prensa virtual con su compañera diputada Lorena Villavicencio, el veterano político, dijo, que no se vale que se haya luchado tantos años para que el órgano electoral fuera realmente imparcial y ahora que Morena pretenda hacer lo mismo que se hizo en otros gobiernos poco democráticos de tener un órgano electoral subordinado por un partido político y que tanto afectó a la izquierda.

“Yo si quiero ser muy categórico, los compañeros que están haciendo ruido para descalificar un proceso que es impecable y en el fondo para influir en favor de un partidos, en este caso Morena, están contra los progresos democráticos. Los voy a calificar, son golpistas, porque no quieren la democracia, que me perdone si hay alguno que no esté enterado y firmo por casualidad. Dic en que como tenemos mayoría podemos hacer lo que queramos y yo no estoy de acuerdo”.

Es más Porfirio Muñoz Ledo, pidió a Mario Delgado tener mucho cuidado y no dejar que ese tipo de corrientes revanchistas y autocráticas se impongan a los verdaderos demócratas. No se puede perder el prestigio democrático de Morena, aseveró.

“Y derrotar , perdón que lo diga asì, derrotar a todos aquellos que quieren un INE subordinado a intereses de partido, cualquier que sea ese partido. Espero y le envió un mensaje a mi amigo y compañero Mario Delgado a que tenga mucho cuidado en su función, porque este tipo de corrientes antidemocráticas no prosperan”

En ello coincidió, la también diputada de Morena, Lorena Villavicencio, quien se deslindó del grupo de legisladores que firmaron una carta para exigir nueva quintetas. Dijo que muchos morenistas tienen la falsa idea que el INE es su enemigo, y buscan a toda costa patera al árbitro.

De hecho hizo un llamado a todos los líderes parlamentarios a buscar un consenso en la elección de los 4 nuevos integrantes del Consejo General del INE.

“El propio Mario Delgado avala todo este proceso y yo lamento que haya diputados de Morena y del PT que hayan adoptado una postura distinta, creo que lo que más nos conviene a todos es tener un árbitro imparcial, autónomo. Yo no creo que pase a mayores esa carta, yo pediría incluso, que se hiciera una esfuerzo en la Jucopo para que hiciéramos una propuesta de consenso, los consensos son muy importantes para la conformación de los órganos electorales” .