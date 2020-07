Pide Gobernador de Colima revisar pacto fiscal

A fin que exista una equidad justa en la distribución de recursos, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador, revisar el pacto fiscal que existe pues aseguró que en el caso de su entidad, se brinda mucho y se recibe poco.

Durante la mañanera desde Manzanillo, el mandatario estatal urgió a un respaldo por parte del Jefe del Ejecutivo para tener un mejor porvenir y mejor presente en la región pues enfatizó que ante la pandemia, la economía se ha visto más lastimada a pesar de los proyectos que se tienen y se necesitan para ser concretados.

"Pero las dificultades siguen y nos hemos visto obligados a emprender nuevos esfuerzos financieros para cumplir obras clave como el c5 y la remodelación del edificio histórico del palacio de gobierno y el combate al Covid que crece en la entidad creemos necesario si el presidente cada vez más, revisar el pacto fiscal por el factor de distribución, Colima en especial aporta mucho a la federación y a cambio recibimos muy poco además las participaciones federales siguen descendiendo lo cual lo cual nos coloca en situaciones apremiantes al gobierno Estatal y a los gobiernos municipales".

Por cierto que indicó que si bien contará con su apoyo, no se puede pretender asumir una postura de estás conmigo o contra mí en la relación con los demás poderes.

"Que encontrará en mí a un interlocutor respetuoso, que intenta respaldar sus decisiones pero que también, defenderé mis puntos de vista, convicciones y perspectivas considerando algo muy importante, que las coincidencias no implican jamás sometimiento, y que las diferencias no significan ni puede significar confrontación, el debate de las ideas como la norma para la construcción de la República debe regirse por la tolerancia y no ser motivo de persecución".

También enfatizó la necesidad de tener apoyo para brindar mayor seguridad en los puertos.

"Nos sentimos orgullosos de nuestro cuerpo, sin embargo, el puerto que es una instalación estratégica Federal no sólo genera progreso también es, como usted lo ha señalado un motivo constante de disputa por grupos de la delincuencia organizada, para impulsar sus propias tentativas ilícitas, esto se demuestra con los constantes aseguramiento de mercancías y sustancias ilegales, por eso solicitamos su valioso respaldo aspiramos a que el puerto brinde beneficios para la entidad y el país y no riesgos para la seguridad de nuestra población".

El secretario de Marina, afirmó que, si bien la mayoría de delitos en Colima van a la baja, existe preocupación por los temas de violación y extorsión. Destacó que los municipios con mayor incidencia delictiva esta Colima, Manzanillo y tercer lugar Villa de Álvarez, respecto a seguridad pública dijo que la entidad tiene un déficit de elementos de policías estatales y municipales por lo que se buscará incrementar.