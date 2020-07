Aunque reconocieron diferencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se dijeron dispuestos a mantener diálogo y trabajo conjunto para lograr objetivos como combatir la inseguridad en el país.

Tras destacar que el mandatario estatal ha cumplido con su presencia en las reuniones de seguridad en la entidad, López Obrador hizo un llamado a la unidad.

"Aquí hemos enfrentado a la delincuencia organizada a qué es la sede de uno de los grupos de la delincuencia organizada, en Jalisco, y se está trabajando de manera coordinada aquí desde el principio el gobernador Enrique Alfaro, se ha hecho cargo de coordinar las mesas todos los días para tratar el tema de seguridad…. sí se está apoyando, yo también Consideró que es el tiempo de la unidad, tenemos que trabajar juntos, como se está haciendo y se ha hecho sin interrupción en el tema de la seguridad".

En su discurso Enrique Alfaro cerró filas con el Jefe del Ejecutivo para trabajar juntos contra la inseguridad y la corrupción, y tras reconocer que esta visita es una señal para superar los momentos de tensión entre ambos, lamentó que aún se tengan diferencias en temas como las energías renovables, ello después que presentó una controversia constitucional contra la política emitida por la Secretaría de Energía.

"Voluntad de nuestra parte para respaldar el proyecto de nación que usted encabeza y que representa la esperanza de millones de mexicanos; pero también voluntad de su parte para escuchar los planteamientos que desde lo local le dan hoy un nuevo sentido y significado a la idea de lo nacional debemos respaldar, y por supuesto lo digo de convicción, su lucha por acabar con los intereses económicos que sometieron al poder público, pero cuando como gobernador planteo mi oposición a los decretos que echan abajo inversiones en energías limpias y con ello los compromisos que tenemos escala global para combatir el cambio climático, no creo estar poniendo la lucha que usted está dando de manera correcta las empresas abusivas por eso hoy me parece difícil de entender es que si compartimos con ustedes el compromiso por cuidar el medio ambiente, hayamos tenido que llevar un asunto como éste al terreno en una controversia constitucional".

Después que comunicadores de Jalisco y redes sociales le recordaran al gobernador algunas de sus inconformidades contra López Obrador, como la acusación de estar detrás de las manifestaciones por el asesinato del joven Jovanni López a manos de policías, aseguró que el titular del ejecutivo federal no es una persona que busque perjudicar al país.

"Lo que dije siempre es que yo creo que el Presidente es un hombre de bien que no haría algo para lastimar a Jalisco y señale por supuesto, la percepción que tenemos de la intervención de algunos actores que por supuesto es mi compromiso además, así lo dije públicamente entregarle al presidente de manera personal, la información que tenemos al respecto y confío en que él la va a revisar y tomar las decisiones que sean convenientes, nosotros lo que entendemos es que con el gobierno la República pueda ver momentos difíciles, hay momentos de tensión, no fue fácil lo que se vivió en esos días en Jalisco y el presidente sabe que más allá de posiciones y de argumentos que se pone sobre la mesa yo lo respeto y le tengo aprecio, le voy a entregar como me comprometí públicamente información de la que disponemos respecto a lo que pasó".

El gobernador de Jalisco destacó que se ha logrado la reducción de hasta el 40% en los delitos del estado sin embargo reiteró que un punto delicado es la economía por la crisis generada por la pandemia, en este sentido aseguró que los estados no podrán trabajar solos por lo que pidió el apoyo del Gobierno Federal.

"La crisis económica que vivimos es de proporciones nunca antes vistas, los estados no vamos a poder reconstruir nuestras economías sin la ayuda de la federación, no se trata simplemente de extender la mano para pedir más recursos no, se trata de acordar una estrategia integral que nos permita salir adelante como país, una estrategia que se construye en consenso con la Iniciativa privada sin eventos protocolarios, sin agendas particulares disfrazadas del bien común pero también construida sin descalificaciones, entendiendo que son muchos más los empresarios mexicanos buenos que los malos, una estrategia que también incluya a los trabajadores a las universidades y al sector social".

Por su parte López Obrador enfatizó que el Gobierno Federal ha entregado los recursos comprometidos, a pesar de haberse heredado una gran deuda por lo que enfatizó, es tiempo de la unidad y trabajar juntos.