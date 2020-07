El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la detención del exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte no fue un tema convenido en las reuniones con el presidente de Estados unidos Donald Trump y que en este como en todos los casos no se mezclara la ley con la política.

Señaló que se actuara con apego a la ley sin ánimos políticos, ni habrá fabricación de pruebas como ocurría antes.

“Debe quedar claro que no hay intención de utilizar de manera política la aplicación de la ley para no mezclar lo político con lo jurídico, con lo legal. No vamos a fabricar delitos a nadie como era costumbre, vamos a actuar con estricto apego a la legalidad”.

Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, abundó sobre el tema, dijo que no se había logrado la detención con fines de extradición de Cesar Duarte, porque en el gobierno anterior no se integró adecuadamente la solicitud, pero ahora la FGR logró hacerlo bien y advirtió que no habrá impunidad para nadie.

De hecho, la fiscalía de Chihuahua le imputa una serie de delitos, por ello giró 16 órdenes de aprehensión contra Cesar Duarte

“En el caso de Cesar Duarte lo que encontramos fue que encontramos un expediente que fue hecho con muchas deficiencias, por eso era muy difícil realizar la extradición con éxito. Por ello, llevó mucho tiempo rehacer la documentación que, de acuerdo a la ley de Estados Unidos tiene una serie de requerimientos para que las extradiciones funcionen. Se hizo una primera solicitud con 16 órdenes de aprehensión girada por la fiscalía del estado de Chihuahua”.

Incluso, Ebrard confirmó que Tomás Zerón, el encargado de la investigación de caso Ayotzinapa se encuentra en Canadá y que ya se inició también el proceso de detención con fines de extradición con el gobierno canadiense.

Al final, el presidente López Obrador se refirió a la violencia y la criminalidad en México, reiteró que su gobierno no declara la guerra contra los capos, pues hay consenso general de los mexicanos a favor de la paz, sin embargo, si se combate a los criminales pero con acciones de inteligencia más que con la fuerza.