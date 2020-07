Nos fue muy bien, fue una visita exitosa a EU: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que en su encuentro con Donald Trump representó a México con dignidad y decoro.

“Y que fue una visita exitosa, bien vista por todos, además, se hizo en un momento oportuno antes de que se intensificaran las campañas electorales en Estados Unidos ya que en ese tema no se puede intervenir, no es conveniente, prudente ni adecuado”.

Sostuvo que ya está puesta la mesa, para que haya más inversión, mayores empleos y bienestar en nuestro país. Y que en general le fue muy bien, incluso con los medios de comunicación

“Fue bien vista nuestra visita, bien aceptada por empresarios estadunidenses, por el pueblo en general. Los medios de comunicación nos trataron con mucho respeto, destacaron la noticia del encuentro The New York Times, Washington Post , The Wall Street Journal, todos los medios, por eso considero que fue exitosa la visita con el presidente Tump”.

López Obrador dijo que no se abordó el tema del muro fronterizo, aunque Donald Trump hizo un comentario durante la cena, pero se había acordado no hablar de las diferencias sino solo de las coincidencias.

“Pues es un tema que no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias, que hiciéramos a un lado las diferencias y agradecemos que no se haya abordado el tema en público. En la cena si hubo una expresión pero no con propósitos de imponer nada”

De hecho, López Obrador dijo esperar, “con toda el alma” un trato más respetuoso a los migrantes mexicanos, comunidad de casi 38 millones de habitantes y a la que se le reconoce cada vez más su aportación productiva en Estados Unidos.

A la conferencia lo acompañaron los Secretarios de Economía, Graciela Márquez Colin, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quienes dieron detalles del sobre el T-MEC.

El canciller habló de que habrá cooperación con Estados Unidos para enfrentar la pandemia, dijo que en el invierno podría haber ya algunos tratamientos y a principios del año próximo podrían estar listas ya algunas vacunas en beneficio de ambos países.