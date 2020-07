El gobierno de AMLO está reñido con la legalidad y transparencia: Peschard

Aunque el triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador fue totalmente legal y legítimo hay un desgaste de la democracia y una erosión de la legitimidad en México debido al incumplimiento de las promesas de tener una sociedad más libre, más justa y más equitativa que provoca la concentración del poder en una sola persona consideró la especialista en temas de Transparencia y Consejería del Instituciones Electoral de la Ciudad de México Jacqueline Peschard Mariscal.

Al participar en el Coloquio en línea “Democracia 2020, México en la complejidad democrática del mundo contemporáneo”, organizado por la UNAM, Jacqueline Peschard dijo que la respuesta a la erosión de esta legitimidad es la concentración en el poder personal, un afán de polarizar a la sociedad entre los que apoyan al gobernante y el resto lo que borra el pluralismo de la sociedad, el afán desprestigiar a las instituciones independientes particularmente a las autónomas, el repudio a los medios de comunicación independientes libres y críticos y un rechazo a cualquier tipo de mediación política.

“La ley se utiliza para hacer consultas a la población para invocar el respaldo del pueblo y sin embargo no se ciñen las consultas populares a las especificaciones normativas. A pesar de que es un gobierno muy altamente comunicativo o que está presente en los medios de comunicación permanentemente, pues está reñido con la transparencia porque esa comunicación no tiene un sostén en documentación efectiva que pueda enmarcar justamente el discurso presidencial”, reprochó la especialista en temas de transparencia.

En su turno el politólogo y académico de la UNAM Isaac José Woldenberg Karakowsky, planteó cuatro temas preocupantes a raíz de la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República que a su parecer no contribuyen a consolidar la germinal democracia de nuestro país y una de las más preocupantes dijo, es la idea de López Obrador de hacer “borrón y cuenta nueva” de todo aquello que quiera acortar el poder presidencial.

“Desde el poder Presidencial se minosvalora a los otros poderes constitucionales al Congreso y al Poder Legislativo, y ya no digamos no se entiende el papel que pueden jugar los órganos estatales autónomos, se desprecia a las organizaciones de la sociedad civil, se entra a una confrontación muchas veces irracional con los medios de comunicación masiva y en ese sentido los sujetos y las instituciones que hacen posible una democracia representativa no son valoradas en el discursos presidencial!”, acotó el politólogo.

En ese sentido, agregó, también desde la Presidencia se activa un discurso de que en síntesis la mecánica de la política mexicana es “o conmigo o contra mí” cuando México es un país donde palpita un pluralismo vivo que es parte de la riqueza de nuestra y no puede ser reducido a esas coordenadas, finalizó José Woldenberg.